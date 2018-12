Von Ingeborg Salomon

Es ist dieser eine Satz, der keine Frau kalt lässt. Die nette Variante heißt: "Ganz die Mama". Die Killerphrase lautet: "Du bist genau wie Deine Mutter". Das tut dann richtig weh und verletzt die meisten Töchter mehr als jede andere Kritik. Aber warum eigentlich? Was ist das Spezielle an dieser ersten und tiefsten Prägung unseres Lebens? Was macht die Mutter-Tochter-Beziehung so besonders? Die österreichischen Journalistinnen Birgit Fenderl und Anneliese Rohrer - beide selbst Mütter von Töchtern - haben sich auf Spurensuche gemacht. In ihrem Buch "Die Mutter, die ich sein wollte. Die Tochter, die ich bin" beschreiben sie in 17 protokollartigen Geschichten dieses komplexe und meist auch komplizierte Verhältnis zwischen bedingungsloser Liebe und totaler Ablehnung.

Die Töchter von heute sind die Mütter von morgen. Und die meisten wollen beides: Erfolg im Beruf und Freude an ihrer Familie. Eine, die das offenbar geschafft hat, ist Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin und Mutter von fünf erwachsenen Töchtern und zwei Söhnen. Im Interview erinnert sich die 60-Jährige, wie ihre eigene Mutter, eine promovierte Germanistin und verheiratet mit dem Politiker Ernst Albrecht, die Berufswahl der Tochter geprägt hat. Als das Ehepaar Albrecht nach Luxemburg und später nach Brüssel zog, sei es selbstverständlich gewesen, dass die Mutter ihre Tätigkeit als Journalistin aufgab. Für Ursula und ihre fünf Brüder galt: "Ein guter Schulabschluss ist wichtig."

Ursula Albrecht studierte Medizin. Als sie 1987 ihr erstes Kind erwartete, war sie jung verheiratet und hatte gerade ihre erste Anstellung in einer Klinik. Ursula von der Leyen entschied sich für einen anderen Weg als ihre Mutter: Sie blieb bei wachsender Kinderschar berufstätig und managte den Haushalt mit einer Tagesmutter.

"Das Schlimmst im Rückblick war mein schlechtes Gewissen", räumt sie heute ein. Ihre eigene Mutter habe sie immer spüren lassen, dass sie das nicht gut hieß, auch wenn sie sich nach außen stolz auf die erfolgreiche Tochter gab. Ursula von der Leyens Antwort darauf passt wohl für jede Tochter: "Du hast dein Leben in deiner Zeit gelebt, ich lebe jetzt meins."

Schön ist es natürlich, wenn Mutter und Tochter gemeinsame Sache machen wie die beiden Österreicherinnen Christine und Cornelia Wallner. Die Tochter wuchs in sehr privilegierten Verhältnissen auf, doch die Ehe der Eltern war unglücklich und wurde geschieden, als Cornelia ein Teenager war. Ihr Verhältnis zur Mutter war sehr angespannt. Das änderte sich, als Christine Wallner als Ärztin nach Tansania ging und dort binnen kürzester Zeit das Hilfsprojekt "Africa Amini Alama" aus dem Boden stampfte. Als Cornelia, die ebenfalls Ärztin wurde, ihre Mutter dort erstmals besuchte, traf die 37-Jährige eine unerwartete Entscheidung: Sie verkaufte ihre Praxis in Norddeutschland, verließ ihren Partner und zog mit zwei kleinen Kindern nach Tansania. Die Mutter ist zunächst nicht begeistert. Aber seit 2007 leben und arbeiten die beiden Frauen in Afrika - offenbar ziemlich harmonisch.

Zu Wort kommen in dem Buch auch eine erwachsene Tochter, die von ihrer Mutter schwer misshandelt wurde, eine Adoptivmutter und eine Tomatis-Therapeutin. Die erklärt, warum die Stimme der Mutter das Kind bereits in der Schwangerschaft prägt, wie vorgeburtliche und frühkindliche Traumata entstehen können und wie sie über Musiktherapie oft wieder aufgelöst werden.

Sehr beeindruckend ist der Bericht einer Mutter, die über ihre "Prinzessin" monologisiert. "Prinzessin" ist nach vier Söhnen das fünfte Kind, fünf weitere Kinder folgen. Doch diese älteste Tochter ist etwas Besonderes. "Ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich nicht mehr allein, jetzt habe ich eine Verbündete in diesem Männerhaushalt. Ich habe geglaubt, sie würde eine perfekte Form von mir", berichtet die Zehnfach-Mama. Für die Tochter ist das eine schwere Hypothek, sie geht in die Opposition, wo sie nur kann. Viele Tränen fließen auf beiden Seiten, mit den Jahren wird die Beziehung ruhiger. "Ich muss einfach nur zuschauen, nicht urteilen, nicht bewerten... Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Kinder mich erziehen, aber so richtig geschadet hat es mir nicht!", bilanziert die Mutter.

Birgit Fenderl und Anneliese Rohrer gehören zu den profiliertesten Journalistinnen Österreichs. Sie bringen ihr Gesprächspartnerinnen zu erstaunlich offenen Geständnissen, protokollieren sorgfältig und stellen im Interview kluge Fragen. Das kommt dem heiklen Thema sehr zugute. Der Band ist deshalb eine anregende Lektüre nicht nur für Mütter und Töchter. Denn auch Männer haben Mütter - aber das sind ganz andere Geschichten.

Info: Birgit Fenderl / Anneliese Rohrer: "Die Mutter, die ich sein wollte. Die Tochter, die ich bin", Braunmüller Verlag, Wien, 2018, 263 S., 21 Euro.