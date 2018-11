Die Schrecken des Krieges hat Schauspieler Martin Wißner als Heimkehrer Andreas Kragler (links) noch vor Augen. Dominik Lindhorst-Apfelthaler spielte in der Heidelberger Inszenierung von Brechts "Trommeln in der Nacht" den Kriegsgewinnler Murk. Foto: Merdes

Von Heribert Vogt

Die Schockwellen der Todesmaschinerie des Ersten Weltkriegs sind noch immer nicht zum Stillstand gekommen. Bis heute hallen die verheerenden Einschläge auch in der Literatur nach. Beispiele sind Ernst Jüngers Frontbericht "In Stahlgewittern", Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" oder Bertolt Brechts Drama "Trommeln in der Nacht". Diese Werke machen den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts sinnlich erfahrbar und können zur Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte beitragen.

Erich Maria Remarque. Foto: dpa

Der in Heidelberg geborene Ernst Jünger (1895-1998), Veteran beider Weltkriege, war der wohl umstrittenste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Selbst noch der Heidelberger Festakt zu seinem 100. Geburtstag am 29. März 1995 musste in der Aula der Neuen Universität unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, da militante Störaktionen angekündigt worden waren. Es war seinen Gegnern bereits ein Dorn im Auge gewesen, dass er am 22. September 1984 bei der deutsch-französischen Versöhnungsfeier im Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs 70 Jahre zuvor mit dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl über die Schlachtfelder bei Verdun geschritten war.

Zu Lebzeiten war Jünger vor allem aufgrund der "Stahlgewitter" oft Kriegsverherrlichung, Menschen- und Lebensverachtung, Sozialdarwinismus, Rassismus oder auch Hass auf die Demokratie vorgeworfen worden. In dem Buch, das zunächst Jüngers Ruhm in der Weimarer Republik begründete, beschreibt der Schriftsteller seine Erlebnisse an der deutschen Westfront im Ersten Weltkrieg von Dezember 1914 bis August 1918, wo er auch mehrfach verwundet wurde. Und zwar spiegelt sich in dem Frontbericht der Krieg mit all seiner Brutalität, aber er wird weder ausdrücklich verurteilt noch im Hinblick auf seine politischen Ursachen betrachtet.

Bereits im Jahr 1915 kehrte Ernst Jünger als Verwundeter des Ersten Weltkriegs in seine Geburtsstadt zurück. Hier wurde er in einem Kriegslazarett versorgt, das in der Heidelberger Stadthalle am Neckar untergebracht war. An diesem Ort empfand er ein "starkes Heimatgefühl": "Wie schön war doch das Land, wohl wert, dafür zu bluten und zu sterben. So hatte ich seinen Zauber noch niemals gespürt." Schon 1914 - kurz bevor er als Freiwilliger in den Krieg zog - hatte sich Jünger an der Universität Heidelberg immatrikuliert - jedoch nahm er hier nie ein Studium auf. Heute führt eine andere Verbindung nach Heidelberg, denn der hiesige Germanist Helmuth Kiesel war an der Publikationsserie zu Jünger während der letzten Jahre beteiligt - sie zeichnete ein differenziertes Bild des Schriftstellers.

Ernst Jünger. Foto: F. Mächler

Der Antikriegsroman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque (1898-1970) ist zu einem Klassiker der Weltliteratur geworden. Er erschien zuerst als Vorabdruck seit dem 10. November 1928 in der Vossischen Zeitung, in Buchform im Propyläen Verlag am 29. Januar 1929. Nun gibt es Ausgaben in mehr als 50 Sprachen, die geschätzten Verkaufszahlen weltweit lagen 2007 bei über 20 Millionen. Wohl kein anderer deutschspra-chiger Erzähltext hat eine höhere Ver-kaufszahl erzielt.

Zum Ersten Weltkrieg wurde Remarque im November 1916 nach einem Notexamen eingezogen und kam im Juni 1917 als Soldat an die Westfront. Bereits Ende Juli wurde er durch Granatsplitter an Arm und Bein sowie durch einen Halsschuss verwundet, sodass er in ein Armeehospital in Duisburg eingeliefert wurde. Im Oktober 1918 kehrte er zum 1. Ersatz-Bataillon Osnabrück zurück. Bereits im Lazarett entwickelte er eine pazifistisch-antimilitaristische Haltung. So forderte er im Tagebuch am 24. August 1918 für die Zeit nach dem Ende des Kriegs einen "Kampf gegen die drohende Militarisierung der Jugend, gegen den Militarismus in jeder Form seiner Auswüchse."

In seinem Roman schildert Remarque die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht des jungen Soldaten Paul Bäumer. Thomas Schneider, seit 2000 Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums in Osnabrück, bezeichnet das Buch als "perfekt konstruierte … Abfolge von grausamen, abschreckenden, emotional aufwühlenden mit retardierenden und reflexiven, aber auch humoresken Standardsituationen des Kriegs". Von den Nazis wurde Remarque angefeindet: Bei den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen 1933 wurden auch viele Exemplare von "Im Westen nichts Neues" vernichtet. Die deutsche Staatsbürgerschaft wurde ihm 1938 aberkannt. In den USA fand er dann Aufnahme und Anerkennung als Schriftsteller.

Weltweite Bekanntheit erreichte auch die US-Verfilmung aus dem Jahre 1930 von Lewis Milestone. Der Antikriegsfilm wurde mit dem Oscar als "Bester Film" ausgezeichnet, in den Hauptrollen spielen Lew Ayres (Paul Bäumer) und Louis Wolheim (Stanislaus Katczinsky). Das Werk gilt als einer der beeindruckendsten Antikriegsfilme und zählt zu den ersten Filmen, die für den deutschen Markt synchronisiert wurden. Im Jahr 1979 folgte eine zweite, amerikanisch-britische Verfilmung von Regisseur Delbert Mann mit Richard Thomas (Bäumer) und Ernest Borgnine (Katczinsky), die 1980 einen Golden Globe erhielt.

Bertolt Brecht. Foto: dpa

In dem Bühnenklassiker "Trommeln in der Nacht" des Jahrhundertdramatikers Bertolt Brecht (1898-1956) begegnet man dem Ersten Weltkrieg bis heute - noch in der Saison 2013/14 hatte er in Heidelberg Premiere. Das 1919 verfasste Frühwerk Brechts, der sich 1917 zum Kriegshilfsdienst meldete und 1918 als Militärkrankenwärter einberufen wurde, handelt jedoch nicht von Kriegshandlungen, sondern ist nach Kriegsende in einer Januarnacht des Entstehungsjahres angesiedelt. Geschrieben wurde es unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse in Bayern Ende 1918 und der Nachrichten vom Scheitern des Spartakus-Auf-standes in Berlin im Januar 1919. Uraufgeführt wurde das Drama im Jahr 1922 unter der Regie von Otto Falckenberg an den Münchner Kammerspielen.

Das Grauen des Ersten Weltkrieges bricht vor allem in der Figur des Kriegsheimkehrers Andreas Kragler in die Szenerie ein. Der seit vier Jahren vermisste und tot geglaubte Soldat war Artillerist und gibt an, in Afrika in Kriegsgefangenschaft gewesen zu sein. Als er aus dieser fremden Welt - also dem mörderischen Krieg - plötzlich auftaucht, erkennt er Deutschland nicht wieder, wo offenbar ein Schlussstrich gezogen werden soll. Seine Braut Anna verlobt sich gerade mit dem Kriegsgewinnler Friedrich Murk, von dem sie schwanger ist. Ihre Eltern haben im Krieg mit der Produktion von Geschosskörben Gewinn gemacht und stellen nun auf die Herstellung von Kinderwagen um.

Die Verlobungsgesellschaft wird dann mit dem Störenfried Kragler in den Strudel des Spartakusaufstands gezogen. Der Heimkehrer schwankt zunächst zwischen den Aufständischen und dem persönlichen Glück, entscheidet sich jedoch für Anna, die sich zu ihm bekennt. Seinen Platz unter den Kämpfern einzunehmen, lehnt er ab mit den Worten: "Mein Fleisch soll im Rinnstein verwesen, dass eure Idee in den Himmel kommt? Seid ihr besoffen?"

Am Theater Heidelberg hatte das Heimkehrerdrama in der Inszenierung von Holger Schultze im Vorfeld des 100-Jahr-Gedenkens an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs Premiere. Martin Wißner spielte den desillusionierten und entwurzelten Kragler, Nanette Waidmann die zu ihm zurückkehrende Anna. Das Theater zur Inszenierung: "Der junge Brecht drückt hier mit satirischen Mitteln sein Unbehagen gegen das Kleinbürgertum, den Patriotismus, den Krieg und die große Liebe sowie die bürgerliche Gefühlskultur aus; vergisst aber auch nicht, die November-Revolutionäre kritisch unter die Lupe zu nehmen."