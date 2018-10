Von Felix Hüll

Das muss schrecklich anzusehen gewesen sein: wie diese Frau schreit. Wie sie sich in Fesseln windet, nach schwindendem Sauerstoff schnappt. Sie nimmt das Flammeninferno um sich her mit weit aufgerissenen Augen wahr. Sie verliert das Bewusstsein, und ihr Körper sackt zusammen - hundert-, ja tausendmal passierte dies wegen des "Hexenhammers" von Heinrich Kramer. Diesen Mann und seinen Wahn hat sich Natalie Ostermaier ausgesucht für ihren ersten Bilderroman, die Graphic Novel "Kramer".

"Ich wollte eine phantastische Geschichte machen. Ein bisschen Feminismus spielt mit rein, was Antireligiöses, und dass Menschen Böses tun, und dass das wieder Böses gebiert", erklärt die 35-jährige Karlsruher Künstlerin. Sie ist zwar in Regensburg geboren, aber in Eberbach aufgewachsen, wo sie 2003 am Hohenstaufen-Gymnasium Abitur machte.

Ostermaiers 176-Seiten-Buchveröffentlichung "Kramer" ist diesen Sommer im Stuttgarter Verlag Zwerchfell erschienen. Eigentlich hat sie gar nicht daran gedacht, damit eine moralische Botschaft zu entwerfen. Welche Verbrechen im Namen der katholischen Kirche an einfachen Menschen wie der Bauerntochter Elsa verübt wurden - das ergibt sich nebenher im Handlungsverlauf aus dem Blickwinkel heutiger Betrachter.

Ein Video im Internet brachte Ostermaier auf das Thema Hexenverfolgung und auf die historische Figur des Theologen Heinrich Kramer (um 1430 bis 1505). Sie beschäftigte diese Mischung aus religiösem Wahnvorstellungen, pathologischem Sexualverhalten, Frauenhass und Folgen des von Kramer geschriebenen Buchs "Malleus Maleficarum" - der "Hexenhammer". Es erschien 1486 in Speyer und gilt als geistige Grundlage der Hexenverfolgungen im 15. und 16. Jahrhundert. Ihnen fielen nach Schätzungen 50.000 bis 60.000 Menschen zum Opfer.

Bevor sie das Drehbuch, das "Storyboard", für ihre Bildergeschichte skizzierte, betrieb Ostermaier Literaturrecherche. Dabei stieß sie auf das 2012 veröffentlichte Buch "Mäuselmacher oder die Imagination des Bösen" von Rainer Beck. Es handelt von einem der letzten deutschen Hexenprozesse 1715 bis 1723 in der Bischofsstadt Freising. Beck zeigt, was Neid, Missgunst, die Instrumentalisierung religiöser Wertvorstellungen und die Unkenntnis von Menschen anrichten können - ein Muster, das seit dem "Hexenhammer" furchtbaren Niederschlag fand. Ostermaier lässt all dies Kramers Opfer, die Bauerntochter Elsa, erleben. Und die überwiegende Anzahl der Opfer in den Prozessen waren Frauen. "Beim Unterdrücken von Frauen hat Religion immer eine große Rolle gespielt", sagt Ostermaier.

Sie stammt aus einem katholischen Elternhaus, hat sich davon aber gelöst. Die Schuld, die Kirchenvertreter mit den Hexenverfolgungen auf sich luden, macht aber nicht den Kern der Geschichte von "Kramer" aus. Ostermaier geht es bei ihren vielfach nicht jugendfreien Darstellungen um die sexuellen Obsessionen des Inquisitors Kramer und um das Veranschaulichen des Unwirklichen.

Der phantastische Part ihres Bilderromans bietet Ostermaier Gelegenheit, ihr Zeichentalent vor dem Betrachter auszubreiten. Fürchtet sie nicht, dass zu viel Sex in ihrem Buch dessen Verbreitung schadet? "Hexenverfolgung" als Bilderroman erschließt vielleicht dieses Thema auch Lesern, die sonst keinen Zugang fänden. Ostermaier: "Wenn Sie das denken, dann haben Sie echt keine Ahnung von Comics." Beim "Klinkenputzen" in verschiedenen Verlagen habe man ihr nie gesagt, die Zeichnungen seien zu krass oder zeigten zu viel Sex. Eher ging’s darum, dass die Geschichte nicht ins Programm passe oder dass man sich des Verkaufserfolgs nicht sicher schien.

Für die Verlage unerheblich waren auch Ostermaiers Auszeichnungen wie der Sonderpreis im Kunstwettbewerb der Villa Mohr München 2012 oder der Karlsruher Sparkassenkunstpreis 2006. Sie zeigen neben Ausstellungen in Deutschland, der Schweiz, Ungarn und den Niederlanden, dass Ostermaier nicht nur auf Bildergeschichten festgelegt ist. Seit diesem Jahr arbeitet sie in der Werkstatt zum Karlsruher "Atelier zur Kunstformung" des Bildhauers Stephan Balkenhol.

In ihrer mit Graphitstift auf Aquarellpapier gezeichneten Schwarz-Weiß-Geschichte setzt Ostermaier Rot bewusst als einzige Farbe ein. Es steht fürs Übersinnliche Phantastische, in dem Kramer aufgeht. Ostermaier überlässt es den Lesern, ob für sie die Geschichte damit endet oder bis zur Gegenwart fort dauert.

Info: Natalie Ostermaier: "Kramer", Zwerchfell GbR, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-943547-36-8