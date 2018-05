Von Klaus Welzel

Wie begegnet man dem Grauen am besten? Indem man erzählerisch vollkommen überzieht. Indem man das Morden, Brandschatzen, Foltern und Quälen aus der Sicht eines Narren schildert. So machte es Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen vor 350 Jahren. Und so machte es jüngst Daniel Kehlmann. Beide schrieben über den Dreißigjährigen Krieg. Beide haben sich zu diesem Zweck für einen Schelmenroman entschieden. Ein Vergleich.

Christoffel von Grimmelshausen wurde um 1622 im hessischen Gelnhausen geboren. In die Wirren des Krieges geriet der protestantische Sohn eines Gastwirts und Bäckers im Alter von 17 Jahren. Erst auf Seiten der Protestanten, dann als Konvertit bei den bayerischen Truppen. Das vagabundierende Leben führte er weit über den Krieg hinaus. 1665 ließ er sich dann als Wirt in Gaisbach nieder und begann seine meist autobiografisch gefärbten Texte zu schreiben.

Derb und kraftvoll waren seine Texte. So authentisch in der Sprache, dass Thomas Mann später schwärmte: "Es ist ein Literatur- und Lebens-Denkmal der seltensten Art, das in voller Frische fast drei Jahrhunderte überdauert hat und noch viele überdauern wird, ein Erzählwerk von unwillkürlichster Großartigkeit, bunt, wild, roh, amüsant, verliebt und verlumpt …".

H. J. C. von Grimmelshausen - Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch. Aus dem Deutschen des 17. Jahrhunderts von Reinhard Kaiser, Eichborn Verlag, 670 S., 39,95 Euro

Grimmelshausen schildert den Krieg aus der Sicht des naiven Simplicissimus, wodurch die Gräuel zum einen leserverträglicher geschildert werden, zum anderen gewinnen die Texte dadurch ein didaktisches Wesen. Der Unsinn des Krieges, die nackte Unmenschlichkeit treten so umso deutlicher hervor. Gleich am Anfang werden die Pflegeeltern des vermeintlichen Waisen samt ihrer Sippe auf einem Bauernhof von marodierenden Soldaten massakriert. Simplicissimus flieht auf Anraten der Magd, mit deren Schicksal er dann nicht das geringste Mitglied zeigt. So funktioniert der gesamte Roman.

Vieles davon ist autobiografisch, aber vermutlich bei Weitem nicht alles. Grimmelshausen veröffentlichte den Simplicissimus unter dem Pseudonym German Schleifheim von Sulsfort - hierbei handelt es sich um ein Anagram, also den Tausch der Buchstabenfolge. Und genauso verfährt der Autor auch bei der Namenswahl seines Heldens, den er Melchior Sternfels von Fuchshaim nennt.

Jener spätere Simplicius Simplicissismus wechselt, wie Grimmelshausen selbst, mehrmals die Fronten, reist kreuz und quer durch Europa (und sogar bis Korea), dient dem König, wird gefangen genommen, an die Front geschickt, gerettet, vertrieben und zum Tode verurteilt, bis er am Ende beschließt, künftig als Eremit zu leben. Das ist dann die Erlösung vom meist unfreiwilligen Soldatenleben.

Dass er von adliger Geburt ist, nützt ihm nur vorübergehend. Der Krieg fordert eben auf allen Ebenen seinen Preis. Nur einmal reist Simplicissimus übrigens in die Kurpfalz, als der Kaiser Philippsburg zurückerobert. Ansonsten spielt die Handlung eher im Westen und Norden Deutschlands - und in Grimmelshausens hessischer Heimat.

Das Werk ist ungemein eindrucksvoll geschrieben. Nur: Es ist im Original kaum verständlich. Wem es als Schullektüre einverleibt wurde, der stand stets einem sperrigen Text gegenüber - voller Begriffe aus dem Barock, die heute kaum noch verständlich sind. Da nützte auch die tolle Handlung nichts. Von der Pracht des Romans ließ sich für die meisten modernen Leser allenfalls etwas erahnen.

Empfohlen sei deshalb die Übersetzung aus dem Deutschen des 17. Jahrhunderts in eine zeitgenössische Sprache durch Reinhard Kaiser, dem dieses schwierige Unterfangen zu 99 Prozent sehr gut gelungen ist - trotz einiger notwendiger Glättungen. Der Roman wirkt immer noch grandios und überzeugte bei seinem Neuerscheinen 2009 die meisten großen Feuilletons.

Daniel Kehlmann - Tyll, Rowohlt, 480 S., 22,95 Euro. Am 4. Juli liest Kehlmann aus seinem Buch im DAI in Heidelberg, Sofienstraße 12

Selbiges gilt für Daniel Kehlmanns "Tyll", der bei seinem aktuellen Werk einen ganz besonderen Kunstkniff anwendete: Die historische Figur des Till Eulenspiegels aus dem 13. Jahrhunderte versetzte Kehlmann in die Wirren des Dreißigjährigen Kriegs. Und wieder stellt sich der Schelmenroman-Effekt ein: Durch die gewonnen Distanz lässt sich der harte Stoff deutlich besser lesen und verarbeiten.

Gleich am Anfang bringt der aufgedrehte Vagabund Tyll Ulenspiegel eine einfältige Dorfgemeinschaft dazu, sich gegenseitig zu verprügeln. Ein deftiger Spaß, der noch nicht ahnen lässt, dass Zentraleuropa schon bald in einem gewaltigen Blutrausch versinkt.

Kehlmann setzt jedoch weniger auf die Schilderung grausamer Szenen, sondern zeigt die gesellschaftlichen Hintergründe auf. Schließlich wurden im Dreißigjährigen Krieg zehntausende Frauen als Hexen ermordet, teils öffentlich verbrannt. Durch eine solche "Teufelei" verliert Tyll seinen Vater und wird - wie Grimmelshausen, wie Simpliccismus - auf Wanderschaft geschickt. Jedoch in Begleitung der Bäckerstochter, seiner lebenslangen, unerfüllten Liebe.

Eines Tages landet Tyll am (Exil-) Hof von Friedrich V. und dessen Gattin Elisabeth, die der Autor fast schon liebevoll Liz nennt. Die "Königin" handelt dann - reichlich geschichtsfern, jedoch schön erzählt - die achte Kurwürde und das Erbe für ihren Sohn Karl I. Ludwig aus. Dass dieser aber ein guter Herrscher werden würde ab 1649, dass es ihm gelingen würde, das verheerte Land wieder aufzubauen, daran zweifelt seine Mutter in Kehlmanns Buch.

Gleichwohl ist dem Autor von "Die Vermessung der Welt" mit "Tyll" sein bestes Werk gelungen. Anfang Juli wird er es in Heidelberg vorstellen. Ein Termin, den man sich schon heute merken sollte: Große Literatur über ein ebenso grausames wie komplexes Ereignis. Gekonnt geschrieben, so geschickt in einen neuen Kontext gesetzt, dass man es am Ende voller Staunen zur Seite legt: Wie hat er das nur gemacht?