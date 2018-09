Von Roland Mischke

Jetzt wird ausgepackt, in Familienverhältnisse der alten Bundesrepublik geblickt. Damals war doch alles angeblich so geordnet und gemütlich. Unterlegt vom Soundtrack der Achtziger, dem "Köln Concert" von Keith Jarrett. Die Autorin schaut ganz genau zurück, schließlich war sie dabei.

Die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange, Jahrgang 1973, hat immer von sich geschrieben. In ihrem Erstling "Relax" von 1997 berichtete sie von der Techno-Jugendkultur, mit der sie sich identifizierte. Prompt wurde die rothaarige Autorin mit der Löwenmähne, damals gar auf dem Cover zu sehen, von Kritik und Lesern in die Reihe der Popliteraten eingegliedert. Mit Benjamin von Stuckrad-Barre, Sybille Berg, Christian Kracht oder Thomas Meinecke, waren es Autoren, die alltagsmäßig, aber auch feuilletonistisch über ihr Leben berichteten und sich gern so was von cool gaben.

Es hat Hennig von Lange nicht genügt, It-Girl der Popliteratur zu sein. Jetzt, in ihren Vierzigern und mittlerweile Mutter von fünf Kindern, erzählt sie offenherzig von einer brausenden Vorstadtstille, in der sie - gebürtige Hannoveranerin - ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Im Mittelpunkt steht der Sommer 1985. Was in diesem Jahr in Politik, Gesellschaft, Pop und Sport (Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg!) geschah, bildet den Hintergrund ab. Vorn stehen die Ehepaare Rita und Georg mit ihren Kindern Johannes und Klara, Ulla und Rainer mit Cotsch und Lexchen (Alexa), die Nachbarn sind. Zwei Familien in einer Vorstadtsiedlung, die in der kleinen von der großen Welt schwärmen, zu der sie nicht gehören.

"Kampfsterne" ist eine sozialliterarische Studie, es berichten wechselnde Ich-Erzähler. Rita hält sich für eine Feministin, sie hasst ihren Gatten, will ihre Kinder in die Spur bringen und hat sich heimlich in ihre Nachbarin verliebt, in Ulla. Die hat einen Macho-Mann, der sie hin und wieder prügelt. Ulla weint sich bei ihren Töchtern aus, die - wie Ritas Nachwuchs - mal Statussymbole, mal Konkurrenten oder Störenfriede bei der weiblichen Selbstverwirklichung sind.

Die Frauen sind unglücklich, hadern, aber nehmen das hin. Rita denkt in ihrem Monolog: "Ulla und ich sind Kriegskinder. Im Krieg geboren. Wir kennen nichts anderes als Krieg. Abwehr. Schutz. Rückzug. Verrat. Woher sollen wir wissen, was richtig ist?"

Die einzelnen Figuren werden vorgeführt. Cotsch, zornig und auf Abwechslung bedacht, trumpft mit ihrer jugendlichen Schönheit auf und findet in der Siedlung jede Menge Anwärter zum Sex. Joschi, der romantische Johannes, ist ein devoter Jüngling, der sich aber gern von Cotsch erobern lässt. Klara ist die Tochter, mit der ihre Mutter Rita am meisten zu kämpfen hat. Und dazwischen die rotlockige Alexa, acht Jahre alt, in selbst genähten Kleidchen und in der Ich-bin-rein-nur-Jesus-soll-in-meinem-Herzen-sein-Verfassung, die sich wahre Liebe in der Familie und der Nachbarschaft wünscht. Es wird gegrillt, es fließt Riesling in die Gläser der Eltern, es wird geplaudert. Die Kinder werden per Intelligenztest als Hochbegabte eingestuft. Aber glücklich sind sie nicht.

Man kennt diese öden Lebensgeschichten in verinnerlichten Zwangsjacken und dänischem Wohndesign. Alles bleibt beim Alten, obwohl alles anders werden soll. Rita ist neidisch, weil sie Ulla begehrt, die an ihrem schlaglustigen Mann festhält. Die Kinder warten auf den Absprung. Es kommt zu Härten, einer Vergewaltigung, einer Kindesentführung. Aber das geht vorbei, das Vakuum explodiert nicht. Dafür werden die Vorgärten gepflegt. Nur die Oma der Kinder beeindruckt, sie ist authentisch. Der Roman ist ein Sentiment, eine Flut an Erinnerungen. Kein Wunder, dass Alexa Hennig von Lange sich als junge Frau in den Hedonismus rettete.

Info: Alexa Hennig von Lange: "Kampfsterne." Roman. DuMont Buchverlag, Köln 2018. 224 S., 20 Euro.