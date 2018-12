Von Axel Knönagel

Berlin (dpa) – Werbetafeln, Hinweisschilder, Logos, Schriftzeichen, Zeichnungen, Symbole – wohin man blickt, grafisch gestaltete Zeichen sind schon da. Der Alltag ist voll von diesen kleinen Kunstwerken für den Alltagsgebrauch. So voll, dass sie in vielen Fällen gar nicht mehr bewusst als solche wahrgenommen werden, sondern als normaler Bestandteil der Umwelt registriert und interpretiert werden.

Dabei sind diese Zeichen alles andere als zufällig. Es gibt eine lange Geschichte ihrer Gestaltung, deren Entwicklung in den vergangenen 150 Jahren in zwei aufwendigen Büchern dokumentiert wurde. Die beiden Herausgeber, die Grafikdesigner Jens Müller und Julius Wiedemann, haben in zwei großformatigen Bänden mit zusammen fast 1000 Seiten die Geschichte des Grafikdesigns seit 1890 zusammengetragen.

Mit den immer vielfältiger werdenden Einsatzmöglichkeiten des Grafikdesigns ging auch eine Differenzierung der Rolle der Ausführenden einher: «Designer werden mal als rein ausführende Dienstleister, kreative Partner, strategische Berater oder visuelle Ideengeber, zuweilen auch als Künstler von ihren Auftraggebern wahrgenommen.» Die rund 6000 Grafiken unterschiedlicher Größe, die den Hauptteil der beiden Bände ausmachen, zeigen eindrucksvoll die enorme Bandbreite dessen, was in rund 125 Jahren geschaffen wurde.

Jahrzehnt für Jahrzehnt wird die Entwicklung des Grafikdesigns dargestellt, eingebettet in die technischen, ästhetischen und gesellschaftliche Veränderungen der Zeit. Auf kurze Einleitungen, die wie die ganzen Bücher auf Deutsch, Englisch und Französisch angeboten werden, folgen Zeitleisten, die für jedes Jahr die wichtigsten Ereignisse auflisten und passenderweise mit einem geeigneten Symbolbild illustrieren.

Wie sich die Zeiten und mit ihnen auch die grafischen Ausdrucksweisen ändern, spiegelt sich unter anderem auch im Grafikdesign der Titelseiten von Zeitschriften. Ein herausragendes Beispiel für ein einflussreiches Design ist die Gestaltung der Zeitschrift, «Jugend», die zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch neuartige Linienführung und farbige Wucht stilprägend wurde. Und im aktuellen Jahrzehnt wirken die Titelblätter von «Time» und «Spiegel» repräsentativ, in denen der neugewählte US-Präsident Donald Trump auf seine in grellen Farben gemalte Frisur reduziert werden kann.

Von den Anfängen der Plakatgestaltung über den Siegeszug der Werbung in den unterschiedlichsten Medien bis hin zum modernen Verpackungsdesign und den ganz neuen Möglichkeiten der Computergrafik bieten die 1000 Seiten eine Zeitreise durch eineinhalb Jahrhunderte gesellschaftliche Entwicklung. Die technische und künstlerische Entwicklung des Grafikdesigns steht natürlich im Vordergrund der Bilderflut, aber die Alltagsgeschichte, die die Bilder transportiert, ist eine spannende und immer wieder überraschende Erinnerungstour.