Von Johannes von der Gathen

Berlin (dpa) - Wer küsst wen wann und warum? Dies sind ganz existenzielle Fragen, in unserem Leben und auch in den Künsten. Was wäre ein Happy End im Kino ohne einen Kuss?

Und manchmal ist da nur noch eine ferne Erinnerung an einen flüchtigen Moment der Ekstase: «You must remember this / A kiss is just a kiss», singt der Pianist Sam in dem großen Liebesdrama «Casablanca», und im Gesicht von Ingrid Bergman spiegelt sich die Sehnsucht nach einem Glück, das unwiederbringlich dahin ist. Kein Kuss ist wie der andere, aber flüchtig wie Sternschnuppen scheinen sie alle zu sein.

Wenn in der Literatur geküsst wird, dann sind dies immer Dreh- und Angelpunkte in der Bedeutungsstruktur der Texte. Der 1937 in Luzern geborene Schweizer Germanist Peter von Matt erkundet in seinem neuen, sehr gut lesbaren Essayband «Sieben Küsse» diese Ereignisse, die fast alles auf den Kopf stellen.

In Erzählungen und Romanen von Gottfried Keller und Heinrich von Kleist bis zu Tschechow, F. Scott Fitzgerald und Marguerite Duras zeigt uns der literarische Fährtensucher von Matt, welche Sprengkraft im Rendezvous der Lippen liegen kann. «Der Kuss ist der dramatische Kern, über den ich in die Gesetze und Strukturen einer ganzen Epoche gelange», so von Matt im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Sein Reigen beginnt mit Virginia Woolfs Roman «Mrs. Dalloway» (1925) und einem Kuss, der lange zurückliegt. Die Protagonistin Clarissa, längst eine angesehene Society-Lady, erinnert sich an den Kuss ihrer Jugendfreundin Sally. Eine flüchtige Episode, aber zugleich für Clarissa der «köstlichste Augenblick ihres ganzen Lebens». Im Lichte dieser Erinnerung wird für Clarissa ihre glanzvolle gesellschaftliche Stellung in der englischen Gesellschaft fragwürdig, die Risse im sozialen Gewebe wenige Jahre nach den Verheerungen des Ersten Weltkriegs werden sichtbar.

Meisterhaft lenkt Peter von Matt den Blick auf Details, die viele der gar nicht so geläufigen Texte in neuem Licht erscheinen lassen. Im Falle von Franz Grillparzers Novelle «Der arme Spielmann», die Franz Kafka geliebt hat, steht eine Glasscheibe zwischen den Küssenden. Der exzentrische Spielmann bleibt in seiner sozialen Isolation gefangen, sein Liebeswerben ist hoffnungslos, und trotzdem genießt er noch als alter Mann den Tag des Kusses als seinen «Glückstag».

Jeder Kuss hat andere Implikationen, und manchmal steckt dahinter auch ein Skandal, den man leicht überlesen kann. In Heinrich von Kleists vielgedeuteter Erzählung «Die Marquise von O.» sucht die ungewollt schwangere Hauptfigur per Zeitungsanzeige den Vater ihres Kindes. Heiß und innig wird sie aber von ihrem emotional völlig derangierten Vater immer wieder auf den Mund geküsst. Schlüssig legt von Matt die Implikationen dieses verbotenen Kusses dar, der von der Germanistik immer nur als «inzestuös» abgehandelt wird.

Peter von Matt hat keine starren Interpretationsmodelle im Kopf, sondern spürt der Individualität der Texte nach, die im besten Fall immer einen Mehrwert an Bedeutung erhalten. Dies gilt für Marguerite Duras' rätselhaften Avantgarde-Roman «Moderato cantabile» (1958) ebenso wie für Anton Tschechows Novelle «Der Kuss» (1887), in der wir mit dem Hauptmann Rjabovic einen typischen Tschechowhelden kennenlernen: «ein kleiner, etwas krummer Offizier, mit Brille und mit einem Backenbärtchen wie ein Luchs».

Dieser glücklose Durchschnittsmensch wird bei einer Abendgesellschaft in einem dunklen Raum von einer verführerischen Unbekannten geküsst, die schnell ihren Irrtum erkennt. Aber für Rjabovic ist der Kuss aus Versehen so etwas wie ein Versprechen auf ein Glück, das sich doch nie einstellen wird. Wer Peter von Matts kluge Einsichten zu Tschechow gelesen hat, blickt mit anderen Augen auf die Novellen des russischen Arztes und Menschenkundlers.

Peter von Matt: Sieben Küsse. Hanser Verlag, München, 288 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-446-25462-6