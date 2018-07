Von Annett Stein

Köln (dpa) - Die Welt der Werbeagenturen auf New Yorks Madison Avenue in den 1960er Jahren setzte die US-Serie «Mad Men» detailreich in Szene. Fans können sich nun Hunderte Filmszenen immer und immer wieder ansehen - im opulenten Doppel-Bildband «Matthew Weiner. Mad Men» aus dem Taschen-Verlag. Er ist eine Hochglanz-Hommage an die sieben Staffeln der Serie, die neben Szenenbildern und Dialogen auch Drehbuchauszüge, Making-of-Fotos und Interviews mit Matthew Weiner, dem Schöpfer von «Mad Men», sowie weiteren Beteiligten bietet.

Die Handlung der Serie dreht sich um die Mitarbeiter einer fiktiven Werbeagentur und ihre Angehörigen. Mit ihren Dialogen und Kostümen zeichnet sie ein detailgetreues Spiegelbild der 60er, den gesellschaftlichen Normen, Geschlechterrollen und politischen Ereignissen jener Zeit. Vielfältige Intrigen, Affären, Beziehungskonflikte und Dramen bestimmen die aufwendig ausgestalteten Episoden mit ihrem für Zeit und Berufsgruppe typischem Wortwitz.

Die nun in Buchform präsentierten Szenenbilder spiegeln aufs Neue die Ästhetik der Epoche und des damaligen Interieurs - jedes Detail war für die Serie akribisch gesetzt worden. Spitztüten-BHs, Bleistiftröcke, knappe Pullover: Der Look der Darsteller wurde nach jeder Folge heiß diskutiert und lässt sich nun noch einmal in Ruhe bestaunen. Fans finden in den englischsprachigen Bänden Anekdoten rund um die Produktion und Kostümentwürfe, zudem kommen Autoren, Regisseure und Kameramänner der Serie zu Wort.

Erzählt wird, wie sehr das Team um Jon Hamm als Darsteller kämpfen musste: Die Entscheider hätten ihn nicht als sexy empfunden. Oder auch, wie viel Mühe allein schon in der Entscheidung lag, welches alkoholisches Getränk am besten zum jeweiligen Charakter passte - Whiskey, Martini oder doch lieber Wein? Kostümdesignerin Janie Bryant schwärmt von der Arbeit an den unzähligen, detailgetreu bis zur Unterwäsche gestalteten Outfits und erzählt davon, wie verrückt es war, als plötzlich jede Menge Partys, Geburtstage und Hochzeiten im Mad-Men-Style stattfanden.

Weiner schreibt, das schönste Kompliment je sei für ihn gewesen, als jemand sagte: «Mad Men wirkt, als hätten Woody Allen und David Lynch ein Baby». Deutlich wird, wie aus der Idee eines Einzelnen - eben Matthew Weiner - ein großer Hit werden konnte. Der Titel «Mad Men» basiert auf einem Wortspiel: Werbe-Fachleute wurden im amerikanischen Sprachgebrauch «Ad Men» genannt - und besonders viele Werbeagenturen waren an der Madison Avenue in New York zu finden.

Wer von der Welt des Werbefachmanns und Frauenhelden Don Draper - dargestellt von Jon Hamm - begeistert war, wird an den hochwertig gestalteten XL-Bänden seine Freude haben und für Stunden eintauchen können in die ganz eigene Welt des Serien-Hits.