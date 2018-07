Von Heribert Vogt

Als weltweit anerkannter Gelehrter gilt der Heidelberger Philosoph und Psychopathologe Karl Jaspers (1883-1969). Der aus Oldenburg stammende Wissenschaftler, der schon in den 1920er Jahren in Heidelberg gelehrt hatte, unter den Nationalsozialisten ein Lehrverbot erhielt (1933-45) und mit seiner jüdischen Frau in akute Lebensgefahr geriet, zählt zu den großen deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Mit seiner "Psychologie der Weltanschauungen" begründete er 1919 die Existenzphilosophie. In der Öffentlichkeit ist er heute etwa durch den seit 1983 in Heidelberg vergebenen Karl-Jaspers-Preis präsent. Und der Heidelberger Exzellenzcluster "Asien und Europa" ist nun im Karl Jaspers Centre (Voßstraße 2) angesiedelt.

Aber über seine Funktion als herausragender Wissenschaftler hinaus war Jaspers eine Schlüsselgestalt des 20. Jahrhunderts in Heidelberg, in Deutschland und darüber hinaus. Der Existenzphilosoph wurde 1958 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Nach Kriegsende war er maßgeblich an der Wiedereröffnung der Universität Heidelberg beteiligt, bevor er 1948 einen Ruf nach Basel annahm. Danach blieb er mit Büchern wie "Die Atombombe und die Zukunft des Menschen" (1957) oder "Wohin treibt die Bundesrepublik?" (1966) ein Mahner im Nachkriegsdeutschland.

Im Göttinger Wallstein Verlag sind jetzt Jaspers’ Korrespondenzen in einer dreibändigen Ausgabe erschienen. Der Philosoph und Psychiater hinterließ eine große fachliche und persönliche Korrespondenz, die historisch vom Untergang des Kaiserreichs bis in die Zeit der Notstandsgesetzgebung in der Bundesrepublik reicht. Aus den etwa 8000 Korrespondenzen mit rund 35 000 überlieferten Briefen von und an Jaspers fügt die kritische und kommentierte Edition auf insgesamt rund 2300 Seiten die wichtigsten brieflichen Gespräche mit zahlreichen Geistesgrößen zu einem Mosaik der jüngeren Philosophie, Psychiatrie-, Politik- sowie Kulturgeschichte zusammen und vermittelt ein so facettenreiches wie faszinierendes Portrait des einflussreichen Denkers.

Der erste Band widmet sich den Bereichen Politik sowie Universität; er wurde von Carsten Dutt und Eike Wolgast herausgegeben. Zu den darin enthaltenen Briefpartnern Jaspers’ zählen politische und kulturelle Größen wie Konrad Adenauer, Rudolf Augstein, Theodor Heuss, Walter Ulbricht, zudem Ernst Robert Curtius, Max Frisch, Alfred Grosser, Rolf Hochhuth, Golo und Thomas Mann oder Dolf Sternberger. Auch die früheren Ressortleiter des RNZ-Feuilletons Emil Belzner und Edwin Kuntz sind vertreten. Infolge seiner Verbindung zu "Spiegel"-Herausgeber Rudolf Augstein wurde das Hamburger Nachrichtenmagazin zur wichtigsten publizistischen Plattform des späten Jaspers.

Der zweite Band versammelt die Brief-wechsel zur Philosophie und wurde herausgegeben von Dominic Kaegi sowie dem inzwischen verstorbenen Heidelberger Philosophen Reiner Wiehl, dem Spiritus Rector dieser Edition. Hier stößt man etwa auf die Namen Karl Barth, Ernst Bloch, Martin Dibelius, Hans-Georg Gadamer, Arnold Gehlen, Edmund Husserl und Karl Löwith.

Den Fachgebieten Psychiatrie, Medizin und Naturwissenschaften widmet sich schließlich der dritte, von Matthias Bormuth sowie Dietrich von Engelhardt herausgegebene Band. Hier finden sich etwa die Korrespondenzpartner Alexander Mitscherlich, Hans Prinzhorn oder Albert Schweitzer sowie Carl Friedrich und Viktor von Weizsäcker. In den politisch-kulturellen Debatten nach 1945 stand Jaspers in gedanklich besonders enger Fühlung mit Dolf Sternberger, mit dem er den umfangreichsten Austausch hatte, mit Benno Reifenberg, Golo Mann und Rudolf Augstein.

Die Korrespondenz mit der RNZ während der Jahre 1948 und 1949, enthalten im ersten Band, spiegelt einen Kristallisationspunkt in Jaspers’ Leben wider: Die unsagbaren Verbrechen des noch frischen Zweiten Weltkriegs und die Schuldfrage, das persönlich erlittene Un-recht, die zwiespältige Rolle Heidelbergs und der Universität in jenen Zeiten wie auch die Entwicklungen im damaligen Nachkriegsdeutschland - dies alles bildete für Jaspers eine schwierige Gemengelage, in der er sich entschloss, Heidelberg wie auch Deutschland zu verlassen und 1948 einen Ruf an die Universität Basel anzunehmen. Dieser Schritt des als "Praeceptor Germaniae" apostrophierten Jaspers und dessen Rede zur Ehrung mit dem Goethepreis der Stadt Frankfurt im Jahr 1947 bildeten den Hintergrund für die damals heftigen Debat-ten auch in der Rhein-Neckar-Zeitung.

Wenige Tage vor seiner Abfahrt nach Basel schickte Jaspers am 14. März 1948 eine offizielle, etwas fadenscheinig wirkende Erklärung zu seinem Weggang an Edwin Kuntz, dem er herzlich dankte "für das ungemeine Verständnis und die freundliche Gesinnung, mit der Sie seit 1945 meine Tätigkeit in Heidelberg begleitet haben".

Weniger verbindlich ging es dann zu im Mai 1949 in dem Briefwechsel zwischen Jaspers und Emil Belzner, der zur öffentlich ausgetragenen "Jaspers-Curtius-Kontroverse" gehörte. Diese entzündete sich an der kritischen Rede "Goethe und unsere Zukunft", die Jaspers 1947 bei der Frankfurter Preisverleihung gehalten hatte und die er 1949 zu Goethes 200. Geburtstag offenbar erneut druckte. Die damalige Polemik des bedeutenden Bonner Romanisten Ernst Robert Curtius gipfelte darin, dass er pauschalisierend Jaspers’ "Tätigkeit als deutscher Volkserzieher" angriff. Die Attacke zielte auch auf Jaspers’ Schrift "Die Schuldfrage" von 1946, sodass dieser darin ein bedrohliches Symptom bürgerlich-nationalistischer Kreise in Deutschland erblickte.

Eine über diese dreibändige Edition hinausgehende, vollständige Veröffentlichung der Jaspers’schen Korrespondenz ist im Rahmen der von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften betreuten Gesamtausgabe geplant.

Fi Info: Im Heidelberger Buchladen "artes liberales - universitas" (Mittelbadgasse 7, Zugang Ingrimstraße) findet am 26. Juli um 19.30 Uhr eine Präsentation des Bandes "Karl Jaspers: Korrespondenzen. Politik/Universität" mit Carsten Dutt statt.

Karl Jaspers: "Korrespondenzen". Wallstein Verlag, Göttingen 2016. Drei gebundene Bände im Schuber. Band 1: Politik und Universität, Band 2: Philosophie, Band 3: Psychiatrie, Medizin, Naturwissenschaften. Herausgeber im Auftrag der Karl Jaspers-Stiftung: Matthias Bormuth, Carsten Dutt, Dietrich von Engelhardt, Dominic Kaegi, Reiner Wiehl und Eike Wolgast. Insgesamt 2292 S., 99 Euro.