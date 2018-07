Von André Wesche

Kein Roman ging 2013 in Deutschland häufiger über den Ladentisch als "Ein ganzes halbes Jahr" von Jojo Moyes. Nun wurde die Geschichte der unangepassten Louisa, die von einer wohlhabenden Familie angestellt wird, um dem querschnittsgelähmten Sohn Gesellschaft zu leisten, von Theater-Regisseurin Thea Sharrock verfilmt. Autorin Jojo Moyes ging in ihrem Vorleben vielen verschiedenen Jobs nach und studierte zunächst Soziologie. Nach einer Journalismus-Ausbildung arbeitete die Londonerin zehn Jahre lang für das renommierte Blatt "The Independent". Nebenher und zunächst erfolglos schrieb Moyes mehrere Romane, bis sie 2002 mit "Die Frauen von Kilcarrion" erstmals publiziert wurde. Es folgten Bücher wie "Eine Handvoll Worte" und "Weit weg und ganz nah". Wir trafen die 46-Jährige in Berlin.

Frau Moyes, war die erste, große Hollywood-Verfilmung für Sie eine Herausforderung?

Vielleicht war die Herausforderung für mich weniger groß als für andere Autoren. Ich sehe meine Bücher wie einen Film, schon bevor ich mit dem Schreiben beginne. Ich spiele die Situationen in meinem Kopf durch, als würde es sich um Filmszenen handeln. Und dann entscheide ich, ob ich sie zu Papier bringe. Ein Schriftsteller, der seinen Fokus vor allem auf die Sprache legt, hätte wahrscheinlich größere Probleme. Ich habe nicht erwartet, irgendwann tatsächlich an einem Film mitzuwirken. Aber es hat große Freude gemacht. Fünfzehn Jahre lang habe ich allein in einem Hinterzimmer gerackert, und nun durfte ich endlich mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Plötzlich fand ich mich in einem Team wieder, das hat mir sehr gefallen.

Ist es nicht sehr ungewöhnlich, dass ein Autor die ganze Zeit über am Drehort verweilt, so wie Sie es getan haben?

Ja, das ist es. Ich war schon überrascht, als man mich fragte, ob ich das Drehbuch selbst schreiben möchte. Aber mir war klar, dass es nicht mein Job war, mein Ego in den Mittelpunkt zu stellen und der Regisseurin das Leben schwer zu machen. Ich habe mir den Film nun viermal angeschaut und jedes Mal geweint. Das spricht für die schauspielerischen Leistungen. Man mag die Dialoge selbst geschrieben haben, die auf der Leinwand gesprochen werden. Aber wenn sich diese Worte in jemandes Gesicht, in seinen Augen widerspiegeln, werden ganz andere Emotionen vermittelt. Ich sehe den Film als Außenstehende.

Kommt es vor, dass Sie beim Schreiben von Tränen übermannt werden?

Ja. Wenn ich beim Schreiben einer emotionalen Szene nicht weine, wird auch kein Leser weinen. Dieser Zusammenhang ist sehr stark. Ich habe die Schauspieler bei den Proben beobachtet. Wenn ihre Augen feucht wurden, wusste ich, dass wir es geschafft haben.

Warum trifft diese Geschichte Ihrer Meinung nach den Nerv so vieler Menschen?

Ich glaube, nach so vielen Jahren der Superhelden-Filme und der Computereffekte hat das Publikum Appetit auf solche Geschichten. Wie in den 1950ern wollen die Menschen wieder gemeinsam Emotionen erleben. Viele Zuschauer schreiben mir, dass sie sich den Film noch einmal angeschaut und Freunde mitgenommen haben. Vielleicht ist es eine Art von Katharsis. Die Welt da draußen ist groß und kompliziert. Da tut es gut, in einer geschützten Umgebung Liebe zu erleben und ein paar Tränen zu verdrücken.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Hauptdarstellerduo Emilia Clarke und Sam Claflin?

Es waren sehr viele großartige Schauspieler beim Casting. Aber wenn man sie mit einem potenziellen Filmpartner zusammenbrachte, war da plötzlich gar nichts mehr. Emilia und Sam haben mich sofort gekriegt.

Mögen Sie die Serie "Game of Thrones", in der Emilia eine Hauptrolle spielt?

Ja, sehr! Deshalb war meine Reaktion, als man Emilia zum ersten Mal vorschlug: "Daenerys Targaryen? Wohl eher nicht." Ich kannte sie nur mit der blonden Perücke, als schlagkräftige Mutter der Drachen. Und immer so von Traurigkeit erfüllt. Ich konnte sie nicht als Lou sehen. Als ich sie dann persönlich getroffen habe, standen 98 Prozent Louisa Clark vor mir. Sie strahlt diese innere Wärme aus.

Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?

Ich habe acht Romane geschrieben, bevor ich einen Treffer landete. Drei davon haben es nicht mal bis zur Druckerpresse geschafft. Der Erfolg kam also nicht über Nacht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Bücher gerade in Deutschland so gern gelesen werden. Deutschland ist zu meinem wichtigsten Markt geworden. Vielleicht können Sie mir ja sagen, warum? Man hat mir mal erzählt, dass Frauenromane in Deutschland dazu neigen, das Hochglanzbild sehr erfolgreicher Protagonistinnen zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Meine Heldin führt ein ganz normales Leben. Vielleicht kann man sich ja deshalb besser mir ihr identifizieren.

Allerdings bekommt es Lou mit einem schwerreichen Mann zu tun.

Aber das kommt vor. Unterschiedliche Besitzverhältnisse sind Realität. Klassenunterschiede existieren. Man kann kommerzielle Bücher und kommerzielle Filme machen, die sehr unterschiedliche Bereiche abdecken. Nur weil eine Geschichte zugänglich, lustig und ein wenig emotional ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht auch gesellschaftliche Probleme aufgreifen kann.

Sie schreiben aus der Sicht von Frauen, die eher am unteren Ende der Gesellschaft angesiedelt sind. Glauben Sie, dass das schwieriger werden könnte, weil Sie selbst nun wohlhabend sind?

Ich habe so viele Leben gelebt, was die Jobs angeht, die ich gemacht habe. Ich glaube nicht, dass das jemals zum Problem werden könnte.

Wo ziehen Sie für sich die Trennungslinie zwischen Drama und Melodrama?

Für mich bedeutet Melodrama die Abwesenheit von Humor. Man kann ein Publikum fesseln, in dem man es zum Lachen bringt. Als ich "Ein ganzes halbes Jahr" schrieb, wusste ich, dass es ziemlich düster zugehen würde. In England ist es eine normale Reaktion, Momente der Tragik oder großer Emotionen mit einem Witz zu entspannen. Mir war klar, dass die Geschichte funktionieren würde, wenn ich die Leser und nun auch die Zuschauer trotz schrecklich trauriger Emotionen auch zum Lachen bringen könnte. Für mich ist Humor ein Merkmal, das einem Melodrama abgeht. Aber mir ist egal, wie die Leute meine Arbeit einordnen, solange sie meine Bücher lesen und ins Kino gehen.

Wollten Sie schon immer Schriftstellerin werden?

Nein, ich dachte immer, dass Schriftsteller in gefängnisartigen Dachkammern hausen, große Brillen tragen und furchtbar ernst sind. Ich habe viele andere Jobs gemacht. Ich war Putzfrau, habe Lizenzen geprüft und Kontoauszüge für blinde Menschen erstellt. Als ich Journalistin wurde, fand ich eine Stimme für meine Gedanken. In meiner Freizeit habe ich Bücher geschrieben. Ich bin ziemlich obsessiv und es ging mir nicht in den Kopf, warum ich keinen Herausgeber finden konnte. Buch Nummer vier wurde endlich verkauft. Zurückblickend weiß ich gar nicht, wie ich dieses Durchhaltevermögen aufbringen konnte. Hätte es damals schon die sozialen Medien gegeben, hätte ich meine Zeit wahrscheinlich stattdessen auf Facebook verschwendet.