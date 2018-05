Von Petra Kaminsky

Berlin (dpa) - Demokratie und Wohlstand - jahrzehntelang klangen diese Begriffe in den meisten Ohren gut. Sie wurden, zumindest im Grundsatz, für Deutschland als gesichert angesehen. Doch so klar ist das Ganze nicht mehr. Das zeigt sich am Buchmarkt: Dort diskutieren Professoren und andere Experten auf breiter Front, ob die politischen Formen, wie wir sie kennen, noch so passend für das 21. Jahrhundert sind wie ihr guter Ruf. Titel wie «Gegen Wahlen», «Gegen Demokratie» und «Nationaltheater» zeigen die Richtung. Die Strukturen unseres Zusammenlebens und die Organisationsform in Staaten, aber auch in Bünden wie der Europäischen Union - kurz EU - werden neu beleuchtet und teils provokativ in Frage gestellt.

Beim Ullstein Verlag in Berlin sitzen an diesem Abend im April zwei Autoren auf dem Podium und liefern sich Wortgefechte: Wie definieren wir Demokratie? Hauptsächlich über Wahl-Methoden, über gleiche Rechte oder über die Partizipation aller Bürger als Souverän?

Der US-Politikwissenschaftler Jason Brennan sagt, die meisten Wähler seien nicht nur unwissend, sondern auch schlecht informiert und irrational. So steht es auch in seiner gut 400 Seiten starken Streitschrift «Gegen Demokratie». Dadurch könne es zu fatalen Entscheidungen - etwa zugunsten von Populisten - kommen. Die Regierungsform der westlichen Länder gebe den Menschen keine Anreize, sich schlau zu machen, behauptet er. Einer der Vorschläge des Enddreißigers: Nur informierte Bürger, die einen Test bestanden haben, sollten wählen dürfen. Und: Der Staat könnte Steueranreize schaffen für Leute, die sich vor einer Abstimmung in wichtige Themen einzulesen.

Für die Demokratieforscherin Ulrike Guérot (Jahrgang 1964), deren Buch «Der neue Bürgerkrieg» in Kürze erscheint, ist das ein falscher Ansatz. Brennan setze auf Intelligenz, wichtig jedoch sei Weisheit, sagt sie. Auch weniger gebildete Menschen könnten weise Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit treffen, hält sie bei der Debatte dem US-Provokateur entgegen.

Trotzdem sieht auch die deutsche Politikwissenschaftlerin, die im österreichischen Krems lehrt, Gefahren aufziehen: Die Gesellschaft des Internet-Zeitalters spalte sich in Gruppen und verliere den Grundkonsens, den Zusammenhalt. Gruppen mit gegensätzlichen Ansichten würden andere komplett ablehnen: die Europa-Anhänger von «Pulse of Europe» stünden den Abschottern der Pegida-Bewegung unversöhnlich gegenüber. Sie spitzt die Tendenz in dem Begriff «Bürgerkrieg» zu.

Eine der Überlegungen der Ulrike Guérot geht dahin, dass die aktuellen Umbrüche den Nationalstaat eher schwächen als stärken könnten. Dass es also keine Re-Nationalisierung gibt, wie manche es beschwören und andere befürchten. Sondern dass künftig einerseits Entscheidungen von Bürgern in kleinen Einheiten auf lokaler Ebene gefällt werden. Und vieles andere «übernational» auf der Ebene Europas oder größerer internationaler Verbünde geregelt wird.

Auch der Dortmunder Journalismus-Professor und Ökonom Henrik Müller sinniert in seinem Buch «Nationaltheater» über die Grenzen der Staaten. Und darüber, dass nationalistische und abschottende Ideen, wie sie US-Präsident Donald Trump und viele europäische Rechtspopulisten vertreten, unser aller Wohlstand reduzieren könnten. Müller argumentiert stärker als die anderen Autoren von einer ökonomischen Perspektive her. Er zählt verschiedene Sackgassen auf, in die die Menschheit geraten ist: Dazu zählt Müller die «Schuldenfalle», in die die Weltwirtschaft wieder zu taumeln droht. Aber auch ökologische und sicherheitspolitische Konflikte.

Die aktuellen Probleme seien so groß, dass ein «Rückbezug aufs Nationale» nicht mehr genüge, resümiert Müller. Vielmehr müsse man eine bessere Realpolitik auf internationaler Ebene - ob in der EU oder weltweit - anstreben.

Sowohl von Henrik Müller als auch von anderen werden die Ideen des belgischen Autors David Van Reybrouck ins Spiel gebracht. Dessen Buch «Gegen Wahlen» ist 2016 auf Deutsch erschienen. Es hat sich zu einem Insidertipp bei Politik-Interessierten entwickelt.

Für Van Reybrouck hat das System von Berufspolitikern und wenig attraktiven Wahlen an Zugkraft verloren: Er sieht dieses Modell der repräsentativen Demokratie in einer schweren Krise. Und plädiert dafür, Mitbestimmungsprozesse anders zu organisieren. Etwa in Form von neuen Bürgergremien, deren Mitglieder - wie in der Antike - ausgelost und auf Zeit eingesetzt werden.

Viel weniger von der Theorie als vom eigenen Erleben bestimmt ist das Buch von Andre Wilkens. Der Berliner Autor, Jahrgang 1963, hat in «Der diskrete Charme der Bürokratie» ein - so wirbt der Verlag - optimistisches Buch über Europa geschrieben. Auch Wilkens, der früher selbst im Herz der EU in Brüssel gearbeitet hat, glaubt an die Kraft übernationaler Institutionen. Europa gehe es besser, als die meisten Leute dächten, urteilt er. Und auch wenn man die Union weiter verbessern müsse, für Wilkens ist die EU ein zentrales Projekt zum Erhalt des Friedens.

Jason Brennan: Gegen Demokratie. Warum wir das politische System ändern müssen, um unsere freiheitlichen Werte zu retten, Ullstein Verlag Berlin, 2017, 464 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-550081569

David Van Reybrouck: Gegen Wahlen. Warum Abstimmen nicht demokratisch ist. Wallstein Verlag Göttingen, 2016, 200 Seiten, 17,90 Euro, ISBN 978-3-8353-1871-7



Henrik Müller: Nationaltheater. Wie falsche Patrioten unseren Wohlstand bedrohen. 219 Seiten, Campus Verlag Frankfurt am Main, 2017, 219 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-593-50673-9

Ulrike Guérot: Der neue Bürgerkrieg. Europa zwischen Humanismus und Ungeist. Ullstein Verlag Berlin, 2017, ca. 100 Seiten, 8 Euro, ISBN (Erscheinen im Mai geplant)



Andre Wilkens: Der diskrete Charme der Bürokratie: Gute Nachrichten aus Europa. S. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 2017, 320 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3103972542