Von Welf Grombacher

Wenn die anderen am Leipziger Literaturinstitut zu klug daherredeten, musste Clemens Meyer schon mal aus dem Zimmer gehen, damit es nicht zu Handgreif-lichkeiten kam. Spä-ter konnte er ein Stipendium am Literarischen Colloquium in Berlin nicht antreten, weil er dorthin seinen Rottweiler-Dobermann-Rü-den Piet nicht mitbringen durfte.

Zwar ist er nun ein etablierter Schrift-steller und muss nicht mehr von Hartz IV oder der Arbeit auf dem Bau leben wie zu der Zeit, in der er an seinem Debüt "Als wir träumten" (2006) schrieb. Den Gestalten am Rand der Gesellschaft aber ist der Träger des Heidelberger Clemens-Brentano-Preises 2007 auch in den neun Geschichten seines aktuellen Bandes "Die stillen Trabanten" treu geblieben.

Frau Fischer in "Späte Ankunft" ist Reinigungskraft und putzt abends die leeren Züge auf dem Abstellgleis. Nach der Arbeit sitzt sie in ihrer orange leuchtenden Warnweste in der Bahnhofskneipe neben der Treppe, nippt an ihrer "kleinen Maria" und wartet. Als sie Birgitt kennenlernt, die Friseurin von nebenan, der sie durch die helle Scheibe immer bewundernd zuschaute, wenn sie Kunden die Haare schnitt, merkt sie, dass diese Frau genauso allein ist wie sie selbst.

Immer wieder treffen die beiden sich. Bis Birgitt eines Tages nicht mehr in die Bahnhofskneipe kommt. In "Glasscherben im Objekt 95" verliebt sich ein Wachmann, der die Plattenbausiedlung bewachen soll, in eines der Mädchen aus dem benachbarten Asylbewerberheim. Wohin aber bringt sie der Bus? Wird sie verlegt? Evakuiert vor den Randalierern?

Alle Figuren in den Geschichten von Meyer treibt diese ungestillte Sehnsucht nach irgendwas. Sie sehnen sich nach Liebe, nach einem anderen Menschen, nach Gesellschaft, wirken als wären sie in ihrem Leben verloren. Es sind einfache Menschen, Imbissbudenbesitzer, Lokführer, Arbeitslose, denen der Mut oder die Ideen fehlen, um auszubrechen. Wer die Stadt Leipzig kennt, wird sie immer wieder in den Texten entdecken, auch wenn sie explizit nie genannt wird.

Es liegt darum nahe, von "Wendeverlierern" zu sprechen, das aber würde zu kurz greifen. Diese Menschen hat das Leben an den Rand gespült. Ihr Horizont endet an den Hochhäusern am Stadtrand, zu denen sie hinüberschauen, wenn sie abends auf dem Balkon ihre Zigarette rauchen und zusehen, wie in diesen "stillen Trabanten" die Lichter langsam erlöschen, "Wohnung für Wohnung, Fenster für Fenster".

Der 1977 in Halle an der Saale geborene Clemens Meyer weiß, wovon er schreibt. Das merkt man diesen Texten an. Sie sind authentisch und beeindrucken durch einen eigenen Ton. Zeitebenen zerfließen in dieser Bewusstseinsprosa, die einen gefangen nimmt. Nur auf den ersten Blick sind diese bewegenden Erzählungen so einfach wie die Protagonisten, von denen sie erzählen. Bei genauerer Lektüre erkennt man, wie kunstvoll sie konstruiert sind. Meyer bleibt sich selbst treu und schreibt mit diesem homogenen Buch seine eigene Erfolgsgeschichte fort. Seine eindringlichen Erzählungen zählen zu den besten, die das Genre auf Deutsch in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Sie beeindrucken durch ihre Sprache und durch ihre unmittelbare Lebensnähe.

Und Clemens Meyer hält das Niveau in allen Geschichten. Keine fällt ab. Zu den besten zählt die mit dem Titel "Unterm Eis". Weil der Weiterflug wegen eines dichten Schneetreibens nicht möglich ist, vertreibt sich der Ich-Erzähler die Zeit am Wiener Flughafen in einem Casino und lernt den ehemaligen Jockey Frank kennen. Schon zu DDR-Zeiten wollte er immer nach Sankt Moritz, wo auf dem Eis des zugefrorenen Sees Rennen veranstaltet werden. "Die Pferde dampfen, wenn sie durch den Schnee und übers Eis galoppieren, so etwas Schönes hast du noch nicht gesehen." Jetzt, nach dem Mauerfall, hat er endlich die Chance. Doch nun sitzt er wegen des heftigen Schneetreibens am Flughafen fest.

Clemens Meyer: "Die stillen Trabanten". S. Fischer Verlag, Frankfurt 2017. 270 S., 20 Euro.