Ein spannendes Fotobuch der amerikanischen Fotografin Sheila Rock im Heidelberger Kehrer Verlag / Von Milan Chlumsky

Eine Insel hat sehr viele Vorteile und mitunter auch Nachteile. Vorteile, wenn alles auf den ersten Blick übersichtlich erscheint. Nachteile, wenn man fühlt, dass die Entfernung von einem zum anderen Küstenabschnitt kurz ist und der Horizont wässrig, ohne festen Grund unter den Füßen. Dies mag das Gefühl hervorrufen, dass die Insulaner in einem anderen Koordinatensystem leben als wir auf dem Kontinent, das nicht immer verständlich ist. Und manche meinen, dass Loopings im Leben und in der Politik etwas mit dem typischen britischen Humor zu tun haben - den man entweder versteht oder nicht.

So scheinen dem auf dem Kontinent lebenden Fotografieliebhaber die Aufnahmen des britischen Fotografen Martin Parr, der sich der Skurrilität seiner Landsleute annimmt und sie in schönen farbigen Bildern parodiert, eher verständlich als manche Arbeiten anderer Fotografen, die das wahre Antlitz der Inselbewohner zu ergründen suchen. Zu jenen gehört auch die seit 1970 in London lebende US-amerikanerin Sheila Rock, die vor einigen Jahren mit einfühlsamen schwarz-weißen Porträts der aus dem Tibet geflohenen und jetzt im südindischen Bundesstaat Karnataka lebenden Mönche auf sich aufmerksam machte.

In ihrer anspruchsvollen, mehrere Jahre dauernden fotografischen Recher-che versuchte sie einen typisierenden (und daher verfälschten) Blick auf die Briten zu vermeiden. Anders als Parr in seinen Farbaufnahmen in "Think of England", die sowohl die Situationskomik wie auch das zuweilen seltsame Gebaren der Briten thematisieren, hat sich Sheila Rock die Frage nach den wahren Charaktereigenschaften gestellt und sie mit viel Sensibilität sowohl in Aufnahmen aus der nächsten Nähe als auch aus der Ferne aufgenommen.

Sie achtete darauf, dass keiner ihrer Gegenüber eine Pose annimmt, sondern so bleibt, wie er oder sie immer wahrgenommen werden. Ob dies das Ergebnis ihrer Geduld war oder ob sie, während sie die vielen Gespräche mit verschiedenen Menschen führte, dabei unbemerkt auf den Auslöser drückte, bleibt ihr Geheimnis. Am deutlichsten ist dies in ihren Porträts von Jugendlichen zu sehen, die sie an verschiedenen Orten der englischen Küste fotografierte. Darin zeigt sie auf den noch nicht "gefestigten" und sich selbst suchenden Charakter der jungen Menschen.

Dabei kann es durchaus vorkommen, dass diese die Augen geschlossen haben, dass ihre Körperhaltung eher nachteilig wirkt und dass Speckringe am Bauch überdeutlich unter dem T-Shirt zu sehen sind. Doch Sheila Rock ging es nicht darum, etwas zu überspitzen oder gar zu kritisieren, sondern die Jugendlichen zu zeigen, wie sie wirklich sind.

Denn der Himmel ist eher bedeckt, das Wasser eher kalt und das Angebot an Vergnügungsmöglichkeiten entlang der Strandpromenade eher mickrig. Dennoch wirken diese jungen (und auch älteren) Leute auf gewisse Weise "tough", zufrieden mit sich selbst und dabei wie selbstverständlich zu den verschiedenen Orten gehörend, ob in Hastings, Canvay Island, Blackpool oder in Leysdown-On-Sea.

Je länger man diese Bilder betrachtet, desto deutlicher wird der Wille der Fotografin, das Einmalige, Unverfälschte und dennoch unverfälscht Britische einzufangen, das offenbar einen Gegenpol zum "Posieren für den Fotografen" bildet. Deshalb brauchen ihre Schwarz-Weiß-Fotografien Zeit, bis sich das Unverwechselbare im Porträt offenbart.

Bemerkenswert ist auch die langsame und genaue Komposition ihrer Landschaftsbilder an der englischen Küste, die deutlich machen, wie kurz der Sommer hier ist und wie kalt das Wasser. Deshalb ist kaum jemand im Meer. Aber das fällt erst beim zweiten Blick auf. Dieser wunderbare Bildband zeigt, dass es noch Fotografien gibt, bei denen es sich lohnt, mehrmals genau hinzuschauen.

Fi Info: Sheila Rock: "Tough & Tender, English Seascapes", Kehrer Verlag Heidelberg, 34,90 Euro.