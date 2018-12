Von Welf Grombacher

Am Anfang des vierten Aktes bleibt die Regierungsloge leer. Stalin hat vorzeitig das Theater verlassen. Dimitri Schostakowitsch weiß sofort, dass das nichts Gutes bedeutet. Am Tag darauf wird seine Oper "Lady Macbeth von Menz" in der "Prawda" niedergemacht. "Unpolitisch und chaotisch" sei sie, kitzele mit ihrer "zappeligen, neurotischen Musik den perversen Geschmack der Bourgeoisie". Es ist nicht der Verriss eines Kritikers, dessen Meinung sich nach Wochentag oder Verdauungszustand ändert, sondern eine Grundsatzerklärung von allerhöchster Stelle - wahrscheinlich von Stalin selbst. "Es gab genügend grammatikalische Fehler darin, um auf die Feder eines Mannes hinzudeuten, dessen Fehler nie korrigiert werden durften." Bald ist Schostakowitsch in allen Zeitungen nur noch der "Volksfeind".

Das ist die Ausgangssituation in Julian Barnes’ aktuellem Roman "Der Lärm der Zeit", der ein lebensechtes Psychogramm des umstrittenen Komponisten zeichnet. Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) habe sein Leben nicht nur einmal erzählt, schreibt Barnes in seinem Nachwort. Im Lauf der Jahre habe der Musiker die Geschichten immer wieder überarbeitet und "verbessert". Für einen Biografen sei das frustrierend, einem Romancier aber käme das höchst gelegen. Das war wohl mit ein Grund, warum der Booker-Preis-Gewinner - der aufs biografische Schreiben angesprochen einmal sagte, es sei viel einfacher, sich Dinge auszudenken, weil man sie dann verändern könne - sich Dimitri Schostakowitsch zugewendet hat.

Mit viel Einfühlungsvermögen und großem literarischen Können wagt Julian Barnes den Blick in die Seele des Komponisten und zeigt ihn voller Selbstekel, weil er aus Angst einknickte und sich ein Leben lang vom Sowjetregime vereinnahmen ließ. Ein nahezu perfekter Roman, mit dem der letztjährige Gewinner des Siegfried-Lenz-Preises an den Erfolg seines Bestsellers "Vom Ende einer Geschichte" (2011) anknüpft.

Drei Kapitel werfen Schlaglichter auf ein Leben. Im ersten steht Schostakowitsch 1936 mit Koffer vor dem Fahrstuhl. "Ein Mann, der wie hundert andere in der Stadt Nacht für Nacht auf seine Verhaftung wartet." Auf keinen Fall will er, dass Ehefrau Nita und Tochter Galina die Festnahme mit ansehen müssen. Während er wartet, denkt er über die Vergangenheit nach, hat Angst vor der Zukunft und raucht sich durch die Gegenwart.

Das zweite Kapitel zeigt den Musiker dann 1948 als Mitglied der sowjetischen Delegation auf dem Kongress für den Weltfrieden in New York. Die Rehabilitation als Musiker ist ihm gelungen. Er hat sich gebeugt. Teilnahmslos liest er die für ihn geschriebenen Reden vom Blatt ab, damit jeder merke, dass es ihm mit den propagandistischen Worten nicht ernst ist.

Öffentlich für seine Oper entschuldigt hat sich Dmitri Schostakowitsch zwar nicht, aber immerhin seine 5. Sinfonie in Dur enden lassen. "Von so etwas konnte ein Leben - konnten mehr als ein Leben abhängen." Will die Sowjetunion doch optimistische Kunst. Wenn auch, wie er sich eingesteht, ein "optimistischer Schostakowitsch" ein "Widerspruch in sich" ist. Im dritten Kapitel des Romans, der 1960 spielt, ist Schostakowitsch alt, hat sechsmal den Stalin-Preis, dreimal den Lenin-Orden bekommen, schwimmt im Erfolg wie eine Garnele in Cocktailsoße. Glücklich ist er trotzdem nicht. Selbstzweifel zermürben den Künstler. Freunde und Kollegen haben sich von ihm abgewendet. Bis zum Vorsitzenden des Komponistenverbandes hat das Regime ihn hochgelobt. Sogar zum Eintritt in die Partei hat sich Schostakowitsch überreden lassen. Wo er doch ein unpolitischer Mensch ist. Nur um Musik geht es ihm. Hätte er sich doch nur nicht instrumentalisieren lassen. Manchmal kommt es ihm fast so vor, als existiere er gar nicht mehr. "Indem sie ihn leben ließen, hatten sie ihn umgebracht."

Großartig werden die Gewissensbisse des Komponisten von Barnes beschrieben. In einer Sprache, die ihresgleichen sucht. Mit dem Blick eines Fremden schaut der 1946 geborene britische Schriftsteller auf den Russen Schostakowitsch. Darum schafft er es, ohne jede Schuldzuweisung zu erzählen. Anklage und Ekel überlässt der Autor ganz dem Schostakowitsch im Buch. Mit "Der Lärm der Zeit" hat Julian Barnes einen großen Roman über die Probleme des Künstlers in einem totalitären System vorgelegt. Ein Buch, so elegant und distinguiert wie das wohl nur ein Engländer zu schreiben vermag.

Info: Julian Barnes: "Der Lärm der Zeit". Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017. 246 Seiten, gebunden, 20 Euro.