Von Peter Mohr

Knapp zwei Jahre nach dem Tod des bedeutenden Romanciers Siegfried Lenz ist ein bisher unveröffentlichter Roman aufgetaucht, der in den 1950er Jahren nicht erscheinen durfte und den Lenz später nie erwähnt, aber auch nicht vernichtet hat. Im Nachlass wurde das Manuskript entdeckt und nun von Hoffmann und Campe veröffentlicht. Von jenem Verlag, der Lenz’ erschütternden Kriegsroman damals abgelehnt hat.

"Ich halte es für äußerst gefährlich, den Roman im bisherigen Zustand zu publizieren. Er würde, was seine ,Gesinnung’ betrifft, scharf unter die Lupe genommen werden", schrieb der verantwortliche Lektor einst an den 25-jährigen Lenz, der gerade mit seinem Erstling "Es waren Habichte in der Luft" auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Als "gefährlich" wurde im politischen Klima der frühen Adenauer-Zeit offensichtlich Lenz’ Beschreibung eines "Überläufers" erachtet, eines Mannes, der zwischen die Fronten geraten ist, sich gegen den "Heldentod" fürs Vaterland und fürs eigene Überleben entschieden hat.

Die Hauptfigur Walter Proska, 35 Jahre alt und von eher schlichtem Gemüt, wird im Sommer 1944 einer kleinen Einheit an der Ostfront zugeteilt, die sich in einer Waldfestung verschanzt hat. Ein Bahndamm soll bewacht werden, Kontakt zur nächsten Dienststelle gibt es nicht mehr.

Der Kugelhagel der Partisanen und gigantische Mückenschwärme setzen der versprengten Gruppe gleichermaßen zu. Eine schier aussichtslose Situation, in der sich Proska befindet - hin- und hergerissen in seinen wirren Gedanken zwischen der unglücklichen Liebe zur Polin Wanda, dem drohenden Tod fürs Vaterland und der vagen Überlebenshoffnung als Deserteur. Der entscheidende Impulsgeber für Proskas Entschluss war jener Kamerad Wolfgang, der in der Gruppe wegen seiner schwachen körperlichen Kons-titution nur "Milchbrötchen" genannt wurde. Der besonnene Intellektuelle passt so gar nicht in die martialische Krieger-Welt: "Du kennst mich doch, Walter, und du darfst gewiss sein, dass mein Schritt einen größeren Nutzen als Schaden bringen wird. Weil ich Mitleid mit ihnen habe, darum verriet ich sie." Der Protagonist Walter Proska folgt dem "Milchbrötchen", desertiert zu den Russen und erlebt Schrecken, Grauen und Entsetzen nun aus der entgegengesetzten Perspektive.

Siegfried Lenz, den der verstorbene Alt-Kanzler Helmut Schmidt einmal als "Ombudsmann des menschlichen Anstands" bezeichnet hat, beschreibt in diesem Frühwerk auf drastische, manchmal an Hemingways raue Diktion erinnernde Art und Weise die Unmenschlichkeit des Krieges, die Grausamkeiten, die unendlich vielen Toten, aber auch die schweren seelischen Deformationen der Überlebenden. Vor allem geht es um die Schwere der Schuld, die jeder Einzelne auf sich geladen hat - um den kaum zu bewältigenden Spagat zwischen Kollektiv- und Individualschuld. Eine Fragestellung, die auch im späteren Werk von Siegfried Lenz (auch in der "Deutschstunde") von einer zentralen Bedeutung war.

Zum dramatischen Handlungshöhepunkt kommt es, als der "übergelaufene" Proska seinen eigenen Schwager erschießt. Er findet später den Mut, seiner Schwester zu gestehen, dass er sie zur Kriegerwitwe gemacht hat. Welch eine Konstellation, welch ein seelischer Druck, der da auf den Figuren lastet?

Man merkt diesem frühen Roman bisweilen noch den relativ ungestümen Umgang mit der Sprache an. Ein gewisses Naserümpfen lässt sich nicht unterdrücken, wenn man vom "zähen eigenbrötlerischen Gestrüpp von wilden Brombeerranken" oder von einem "Schmerz spitz wie eine Haarwurzel" liest.

Aber das lässt sich fraglos als Jugendsünde abhaken. Viel wichtiger ist der schon enorm klare, beinahe sezierende Blick des jungen Lenz auch für Nebenfiguren. Und vielleicht ist es gerade jener Apotheker Adomeit, der sich Betäubungsmittel injiziert und auf den ersten Seiten des Romans die emotionale Disparatheit so treffend auf den Punkt bringt: "Darum schicke ich die Erinnerungen zum Teufel, und damit sie niemals wiederkehren, spritze ich mir das ein. Können Sie das verstehen?"

Der wieder aufgetauchte "Überläufer" ist ein für Siegfried Lenz’ Œuvre wichtiger Mosaikstein. Nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Leser ein ganz wichtiger Fund. Es ist noch kein Meisterwerk, aber als authentisches Zeit-zeugnis heute noch so erschütternd und beklemmend wie vor 65 Jahren.

Fi Info: Siegfried Lenz: Der Überläufer. Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2016. 358 S., 25 Euro.