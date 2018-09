Von Annett Stein

München (dpa) - Klüger wird sein, wer dieses Buch liest. Nicht jeder aber wird über die ersten Seiten hinauskommen. «Das Buch vom Meer» ist Sachbuch, Erzählung, Kunstwerk. Ist philosophisch, faktentreu und versponnen zu gleich. Morten A. Strøksnes ist ein sprachlich virtuoses und auf stille Art faszinierendes Buch gelungen, das erst nach und nach begeistert - dann aber um so mehr. In Norwegen ist Morten A. Strøksnes neuntes Buch ein Nr.-1-Bestseller, verzückte Kritiker, räumte Buchpreise ab - und erscheint nun in mehr als 15 Ländern.

«Das Buch vom Meer oder wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordmeer einen Eishai zu fangen und dafür ein ganzes Jahr brauchen» lautet der Titel komplett. Und auch der Einstieg des in blaues Leinen gebundenen Werkes verrät, dass hier ein außergewöhnliches Buch seinen Anfang nimmt: «Dreieinhalb Milliarden Jahre sollten vergehen von der Entwicklung ersten primitiven Lebens im Meer bis zu Hugo Aasjords Anruf, der mich an einem späten Samstagabend im Juli, während eines lebhaften Abendessens im Zentrum von Oslo, erreichte.»

Endlich gibt es eine günstige Wetterlage für den schon lange gehegten Plan der beiden Freunde, im Nordatlantik einen Eishai zu fangen - eine auch Grönlandhai genannte Art, über die bisher kaum etwas bekannt ist. Seine Freund Hugo sei ein Mensch mit unkonventioneller Einstellung zu der Frage, was für ein Leben man führt, schreibt Strøksnes. Und habe eine prägnante Unart: «Er schaut jeden Nachmittag um siebzehn Uhr "Derrick". Und Gnade dem, der ihn dabei stört.»

Ausgangspunkt der Fahrt ist ein großer, weißer, auf Holzpfählen über dem Wasser thronender Fischereibau: der Aasjordbruket auf Skrova, lange Zeit Zentrum der Hochseefischerei der Lofoten und des Walfangs Nordnorwegens. Mit unglaublicher Akribie und Leidenschaft beschreibt Strøksnes die Stimmungen und Farben des Meeres. Die Freunde warten auf ihren Hai, erzählen sich Erlebtes, Erinnerungen - und immer wieder: was sie wissen. Gerade an diese Einschübe mit ausführlichen Informationen zu Biologie, Artenvielfalt, Überfischung und etlichem mehr muss man sich erst einmal gewöhnen.

Von der Wissenschaft seien zwei Millionen Tierarten beschrieben, heißt es an einer Stelle zum Beispiel, geschätzt gebe es aber rund zehn Millionen mehrzellige Organismen. «Die größten Entdeckungen warten im Meer. Dort tauchen ständig Lebensformen auf, von deren Existenz wir bis vor Kurzem noch keine Ahnung hatten», schreibt Strøksnes. «Eine Staatsquallenart, die Praya dubia, kann vierzig Meter lang werden und verfügt über dreihundert Mägen. Eine Tintenfischart hat große Leuchtorgane an allen acht Armen.» Für die Beute müsse es so wirken, als würde sie von einer riesigen weihnachtlichen Lichterkette angegriffen.

Das Schwimmen in sehr großer Tiefe wirke wegen der vielen Lichter dort lebender Arten wohl so, als würde man von funkelnden Sternen umgeben im Weltall schweben, schwärmt der Autor. Und erzählt an anderer Stelle: «Vor einigen Jahren haben verblüffte Walforscher einen Finnwal mit ausgefallenem Handicap entdeck: Er singt mit einer Frequenz von etwa zweiundfünfzig Hertz.» Üblich seien bei den Tieren zwanzig Hertz. Daher könne kein Artgenosse den wohl einsamsten Wal der Welt hören - und er habe keinerlei Kontakte und folge auch nicht den Wanderrouten der anderen Finnwale durch die Weltmeere.

Solche genauen und tief ins Detail gehenden Angaben als Teil eines beschaulichen Gespräches unter Freunden zu lesen, wirkt zunächst befremdlich und wenig stimmig. Je mehr man das kauzige Duo allerdings kennenlernt, desto weniger wundert man sich - und mag die oft skurrilen und zuvor noch nie gehörten Fakten nicht mehr missen. Etwa, dass Eishaihaut vor dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland exportiert und dort als Sandpapier verwendet wurde, dass die schnellsten Haiarten Spitzengeschwindigkeiten von etwa 70 Stundenkilometern erreichen und dass man vom Verzehr frischen Haifleisches einen «Haifischrausch» bekommt, der auf dem Nervengift Trimethylaminoxid beruht.

Selbst die Brocken halbvergammelten Fleisches, die die beiden Männer einmal als Köder nutzen, sind Anlass zur Wissensvermittlung: «Das Schottische Hochlandrind ist eine robuste Rasse, die den ganzen Winter über draußen bleibt und an einen Moschusochsen mit langen Stirnfransen erinnert.» Ausführlich wird bei den verschiedenen Ausfahrten der Männer das jeweilige Boot samt seiner Vor- und Nachteile beschrieben. «Fischer reden häufig von Booten, als wären sie lebendige Wesen.» Tief im Inneren wüssten sie, dass diese keine tote Materie seien. «Ein Fischer muss die Persönlichkeit seines Bootes kennen, seine Macken, Stärken und Schwächen.»

Ein verrückter Professor ist das doch, ein Nerd, ein wandelndes Lexikon, denkt man beim Lesen immer wieder - etwa, wenn sich Strøksnes den Sternbildern zuwendet und der Reisezeit des Lichts im All. «Astronomen sind im Grunde nichts anderes als Archäologen oder Geologen, die nach Lichtfossilien suchen.» Nach mehreren missglückten Jagdversuchen erfahren die Freunde in den Nachrichten vom Fang anderer Eishaie, einem 880 Kilogramm schweren, von einem Dänen gefangenen Exemplar zum Beispiel.

Strøksnes erzählt auch von den gewaltigen Änderungen der Küstenfischerei, deren kleine Fischkutter und Verarbeitungsbetriebe von gewaltigen Trawlern und riesigen Fischfabriken abgelöst wurden - mit dem Zusammenbruch der Fischbestände als Folge. Überhaupt übt er viel Kritik an der modernen Welt: Norwegen verteile Milliarden, um den tropischen Regenwald in fernen Ländern zu retten, heißt es in einem Absatz zu den Lofoten. «Selbst ist es jedoch im Besitz eines ebenso einzigartigen Ortes, einer Serengeti unter Wasser. Und dort wird das reichste Land der Welt vermutlich bald anfangen, nach Öl zu bohren.»

Strøksnes, 1965 geboren, hat Philosophie, Literaturwissenschaft und Geschichte studiert. Heute lebt er als Journalist und Autor in Oslo. Immer wieder findet er in seinem «Buch vom Meer» wundervolle, genau zur Stimmung der Kapitel passende Worte und Formulierungen, immer wieder klingen große Begeisterung und Liebe zu Land und Meer seiner Heimat durch. Schon als Roman wäre das Werk etwas besonderes - dass es eine Erzählung voller realer Fakten, Begebenheiten und Menschen ist, macht es zum einzigartigen Kleinod.

Fern von Kitsch bleibt die Beschreibung, weil sie durchaus nicht immer eitel Sonnenschein vermittelt: auch depressive Verstimmungen bei anhaltend schlechten Wetter sind beschrieben, das Gefühl, dem anderen ja doch nur auf die Nerven zu gehen oder auch Zweifel am Plan an sich. Dem im Buch dauerhaft präsenten Paar Mette Bolsoy und Hugo Aasjord dankt Strøksnes am Ende mit schlichten Worten: «Wie alle Leser unschwer erkennen können, wäre das Buch ohne unsere Freundschaft nie geschrieben worden.»

Sie wollten schon immer mal wissen, warum das Meer auf der ganzen Welt einen einzigartigen Brummton von sich gibt, den allerdings nur wenige Menschen zu hören vermögen? Das ist nur einer von Tausend guten Gründen, «Das Buch vom Meer» zu lesen - am besten an einem stillen Platz am Meer.