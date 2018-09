Von Karin Tebben

Da liegt es. Das Paket. Ein Meisterwerk gekonnten Marketings. Ein Buch in fleckigem Packpapier. Ein Versandaufkleber mit Absender (Droemer) und Artikelbezeichnung (Psychothriller). Ein etablierter Markenname in weihnachtsroten Lettern: Sebastian Fitzek. Der raunende Schamane des deutschen Psychothrillers. Kaum dass der Leser "Das Paket" erwartungsfroh geöffnet hat, befindet er sich zunächst in einem Kindheitstrauma, dann in einer Folterszene.

Doch keine Angst! Wo Fitzek drauf steht, ist auch Fitzek drin. Alles nur gefakt! Eine Fiktion in der Fiktion, ein inszeniertes Video, gezeigt auf einem Kongress. Von wem? Von einer Psychiaterin! Genauer: einer schönen, engagierten, traumatisierten, auf Krawall gebürsteten, schwangeren, einsamen Psychiaterin. Puh!

Die sinkt nach ihrem provokativen Vortrag ins Hotelbett, wo sich ein Psychopath ihrer bemächtigt, den die Ermittler den Friseur nennen, weil er seinen Opfern die Haare ratzfatz abrasiert, ehe er sie vergewaltigt und tötet. Emma natürlich nicht, sie bleibt am Leben, therapiert sich selbst und legitimiert auf diese Weise, weshalb ihr nicht zu helfen ist. Schwer angeschlagen entwickelt sie eine handfeste Paranoia, die immer wieder durch seltsame Vorkommnisse genährt wird. Unter anderem durch ein Paket ohne Absender, das eigentlich einem Emma unbekannten Nachbarn zugestellt werden sollte.

Nun war Logik noch nie Sache des Thrillers. Geht es dem Krimi vor allem darum, den Leser zu einem mehr oder weniger rationalen Nachvollzug des Verbrechens zu leiten, um in scheinbarer Folgerichtigkeit Motiv und Täter zu decodieren, auf dass das Gute siegen möge, lebt der Psychothriller vom Grauen. Damit ist ein Affekt gemeint, der entsteht, wenn der Mensch erschaudert vor einer Gefahr, die er mit allen Sinnen spürt, ohne sie benennen zu können. Ist so eine Romanfigur wie Emma als hochgradig psychisch instabil ausgewiesen, können die Ursachen des Grauens vom Leser kaum bestimmt werden. Sind Emmas Wahrnehmungen Folge ihrer überspannten Phantasie? Droht ihr von außen buchstäblich Grauenvolles? Die Beantwortung der Fragen in der Schwebe zu halten und erst in einem fulminanten Schlusstableau aufzulösen, in dem sich die sorgsam aufgebaute Spannung explosiv entlädt, darum geht es Gänsehaut-Spezialisten wie Fitzek.

In Emmas schlichte Vorstadtwelt, in die sie sich vor sich selbst und dem Psychopathen verkrochen hat, dringt das unnennbare Böse ein, bemächtigt sich der Frau und eskaliert. So muss es in diesem Genre sein. Das Problem: Fitzek kriegt die Kurve zum Psychothriller nicht. Immer wieder beschwört der Erzähler den psychischen Ausnahmezustand Emmas anstatt ihn für den Leser fühlbar werden zu lassen. Zudem fabriziert er auf der Handlungsebene einen Red Herring nach dem anderen, bis der enervierte Leser mit der irregeleiteten Emma erst das Mitleid und dann die Geduld verliert. Gewaltexzesse und Gruselschocker - das Markenzeichen amerikanischer Großmeister wie Cody McFadyen - werden bei Fitzek im Erzählvorgang weichgespült und geraten oftmals in die Nähe unfreiwilliger Komik. Ein nackter Entfesselungskünstler in einem Fass voll angegammelter Leichenteile? Herrschaftszeiten! Kurz: "Das Paket" hat gute Anlagen zu einem Thriller. Mit ein wenig mehr Geduld wäre der Hinweis auf seiner Rückseite zu einem verheißungsvollen Versprechen geworden: Vorsicht! Öffnen auf eigene Gefahr.

Fi Info: Sebastian Fitzek: "Das Paket". Psychothriller. Verlagshaus Droemer., München 2016. 368 Seiten, geb. 19,99 Euro, Hörbuch 17,77 Euro.