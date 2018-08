Der Berliner schrieb mit seinen Serien immer wieder Fernsehgeschichte. Neben Quotenknüllern aus der Welt der Ärzte und Kreuzfahrt-Kapitäne schuf er auch Komödien mit TV-Stars wie Harald Juhnke und Günter Pfitzmann. Der Name Rademann steht aber nicht nur für erfolgreiche Unterhaltungsfilme und -serien, sondern auch für große TV-Shows.

Der Fernsehproduzent arbeitete mit Stars wie Peter Alexander, Lilli Palmer, Caterina Valente, Klausjürgen Wussow, Peter Weck, Gaby Dohm und Grit Boettcher zusammen. «Wolfgang Rademann kannte und liebte sein Millionenpublikum und hatte ein untrügliches Gefühl für neue Unterhaltungsshows und Fernsehserien», erklärte ZDF-Intendant Thomas Bellut. «Wir trauern um einen großen Unterhalter.»

Schon früh schnupperte Rademann ins Showgeschäft hinein. Als Lokalreporter in Ost-Berlin stellte er bis 1958 Tanzmusik-Sendungen für den Rundfunk zusammen. Als Journalist bei der West-Berliner «B.Z.» knüpfte er Kontakte zu Künstlern. Der Durchbruch als Fernsehproduzent gelang ihm 1966, als er für das ZDF die Sendung «Das Leben ist die größte Show» entwickelte.

Mit «Zwischenstation», «Gefragte Gäste» und «Der Stargast» gilt Rademann heute als Talk-Pionier. Zu den Top-Produzenten stieg Rademann dann mit dem «Traumschiff», der «Schwarzwaldklinik« und dem «Hotel Paradies» auf.

Im vergangenen November wurde Rademann für sein Lebenswerk mit einem Bambi geehrt. Weil er wegen Krankheit nicht zur Gala kommen konnte, nahm seine langjährige Lebensgefährtin Ruth Maria Kubitschek (84) die Trophäe für ihn entgegen - ein sehr emotionaler Moment.

Das ZDF ändert in Erinnerung an Wolfgang Rademann sein Programm: Am Mittwoch wird ab 20.15 Uhr eine Folge von «Das Traumschiff» gezeigt, in der Sascha Hehn, Heide Keller und andere Stars der Serie zu einer Reise nach Australien aufbrechen, wie der Sender ankündigte. In der Sendung «Markus Lanz» werde Rademanns Leben am selben Abend ab 23.15 Uhr gewürdigt. Um 0.45 Uhr strahlt das ZDF dann noch einmal «Die Traumschiff-Gala» aus, die anlässlich Rademanns 70. Geburtstags gezeigt wurde.

Das ZDF will «Das Traumschiff» weiterhin auf die Reise schicken. «Selbstverständlich setzt das ZDF das "Traumschiff" fort – und zwar ganz im Sinne von Wolfgang Rademann», teilte eine Sprecherin mit. Die beiden für den kommenden Jahreswechsel vorgesehenen Folgen mit Ziel Palau und Kuba (26. Dezember sowie 1. Januar) werden derzeit produziert.