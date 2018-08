Tom Stoppard hat für «Shakespeare in Love» den Oscar erhalten. Foto: Fernando Alvarado

Trotz aller technologischen Entwicklung sei eine gut durchdachte und erzählte Geschichte die wichtigste Grundlage von weltweit erfolgreichen TV-Produktionen wie «House of Cards».

«Ich selbst habe nie ein komplettes Stück für Kino oder TV geschrieben, bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht», sagte Stoppard. «Es waren meistens nur Adaptionen von berühmten Romanen, etwa «Anna Karenina», selbst die Vorlage zu «Shakespeare in Love» stammte von jemand anderem.» Dies hänge mit dem großen Erfolg seines Frühwerks «Rosenkranz und Güldenstern» (1967) zusammen. «Ich hatte das große Glück, direkt zu Anfang meiner Karriere als Theaterdramaturg Erfolg zu haben. Das ist das, was sich viele Drehbuchschreiber wünschen. Also entwickele ich eigene Geschichten für die Bühne.»

Skripts lieferte Stoppard etwa für die Filme «Brazil», «Billy Bathgate» oder «Das Rußland-Haus». Für «Shakespeare in Love» erhielt er den Oscar. Die letzte größere TV-Arbeit war der BBC-Sechsteiler «Parade's End - Der letzte Gentleman» (in Deutschland bei Arte).