Der Finne ist zurück: Samu Haber heuert wieder bei «The Voice of Germany» an. Foto: Jörg Carstensen

Rea Garvey hatte bereits zuvor per Videobotschaft bei Facebook seinen Ausstieg als Coach verkündet. «Weil ich jetzt meine eigene Show auch mache, ist es vielleicht cool, ein bisschen Platz zu machen für jemand anderen», sagte der Ire. Er spielte damit auf seine neue Show «Musicshake by Rea Garvey» an, die am 26. Mai bei ProSieben startet.

Haber und Garvey waren bereits mehrmals bei «The Voice of Germany» als Coaches dabei. 2014 konkurrierten sie in der gleichen Staffel um die besten Talente und den Sieg. Der Finne hatte dabei stets besonders bei den weiblichen Fans Begeisterungsstürme in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Zur Besetzung der anderen Coachingrollen machten die TV-Sender noch keine Angaben.

Die neue Staffel der Castingshow soll im Herbst starten. Am 13. und 14. Mai gebe es die letzte Chance für Gesangstalente, sich in Berlin vorzustellen.