New York (dpa) - Böse Superhelden und Wiener Würstchen haben dieses Wochenende die vorderen Plätze der US-Kinocharts belegt. Auf Rang eins hielt sich weiter die Comicverfilmung «Suicide Squad». Der am nächsten Donnerstag in Deutschland anlaufende Film brach aber nach einem sehr guten Start vor einer Woche um 67 Prozent ein. Der Film mit Will Smith und Margot Robbie spielte nach vorläufigen Zahlen der Branchenseite «Variety» in den USA nur noch 43,8 Millionen US-Dollar (39,2 Millionen Euro) ein.