Riesenfass in Pilsen: Ein Handwerker zeigt seine Kunst. Foto: Matej Divizna

Der Schweizer Artist David Dimitri lief in 60 Meter Höhe quer über den Marktplatz. Foto: Matej Divizna

Der Schweizer Artist David Dimitri lief auf der Leine in 60 Meter Höhe quer über den Marktplatz und erstieg unter Jubel den Turm der Kathedrale. Dann läutete er symbolträchtig die neuen Glocken des Wahrzeichens.

Wind sei die größte Gefahr, hatte der 51-jährige Dimitri im Vorfeld gesagt, aber am Ende lief alles gut. Mehr als 15 000 Zuschauer verfolgten die Show auf dem Platz, Tausende weitere auf Leinwänden. Begleitet wurde die Zitterpartie von der «Symphonie der Glocken», die der Komponist Marko Ivanovic eigens geschrieben hatte. Die Originalglocken waren im Zweiten Weltkrieg abhanden gekommen.

Tschechiens bisher größte Videoprojektion auf 5000 Quadratmetern beleuchtete zugleich die Fassaden. «Wir zeigen im Schnelldurchlauf die Geschichte der Stadt», erklärte der künstlerische Leiter von Pilsen 2015, Petr Forman. Zum Abschluss sang die tschechische Kabarett-Legende Jiri Suchy (83) einige seiner Hits.

In den Klubs und Kneipen sollte noch bis in den Morgen Partylaune herrschen. Tagsüber hatten die Pilsener trotz regnerischen Wetters mit bunten Straßenumzügen den Beginn des Festivaljahrs gefeiert. Kleinkünstler auf Stelzen und Tänzer amüsierten die Besucher. Zu den Attraktionen zählte auch eine Bar aus Eis. Die Großbrauerei Pilsener Urquell öffnete ihre historischen Keller. Der Bayer Josef Groll hatte in der Stadt 1842 das erste Pils der Welt erfunden.

Rund 500 Polizisten sorgten für die Sicherheit in der Stadt mit rund 170 000 Einwohnern. Unter dem Motto «Pilsen, öffne dich!» sind für ganze Jahr Ausstellungen, Konzerte, Zirkusvorstellungen und Workshops geplant. Bereits eröffnet ist das «Atelier von Jiri Trnka». Die Ausstellung zeigt das fantastische Werk des Trickfilmers, der auch der «tschechische Walt Disney» genannt wird.

Die zweite Kulturhauptstadt Europas, das belgische Mons, beginnt eine Woche später mit dem Festivaljahr. Das Gesamtbudget liegt in Pilsen bei etwa 20 Millionen Euro. Insgesamt gibt es über mehr als 600 größere und kleinere Programmpunkte.