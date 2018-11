Jennifer Aniston und Reese Witherspoon planen Serie

Berlin (dpa) - Noch ist wohl nichts in trockenen Tüchern - aber die Hollywoodstars Jennifer Aniston und Reese Witherspoon könnten schon bald gemeinsam für eine Serie vor der Kamera stehen. Das berichtete kürzlich das Branchenblatt «The Hollywood Reporter».

In der Serie soll es demnach um morgendliche TV-Sendungen wie Frühstücksfernsehen gehen. Welche Rollen Aniston (48, «Friends») und Oscargewinnerin Witherspoon (41, «Walk the Line») dabei übernehmen würden, wurde bisher nicht bekannt. Beide sollen auch als Ko-Produzentinnen involviert sein.

Es sei «eines der größten TV-Pakete», das es derzeit gebe, schrieb der «Hollywood Reporter». Das Branchenblatt erwartet auch, dass die Serie «signifikantes Interesse» bei Sendern auslösen werde, die das Projekt kaufen wollten. Es soll demnach in den kommenden Wochen bekannten Sendern wie HBO oder dem Streamingdienst Netflix angeboten werden. Ein Titel steht dem Bericht zufolge noch nicht fest.

Amazon Prime zeigt Filme des Bollywoodstars Salman Khan

Berlin (dpa) - Amazon Prime hat einen Exklusiv-Vertrag über die Filme des indischen Stars Salman Khan abgeschlossen. Demnach sollen die Werke des 51-Jährigen nach der Kinopremiere zuerst bei dem Streamingdienst zu sehen sein, bevor sie dann zwei Monate später erst im Fernsehen ausgestrahlt werden können. Khan ist einer der bekanntesten Schauspieler des Bollywood-Kinos. Ende der 90er Jahre feierte er seinen internationalen Durchbruch als Nebendarsteller in dem Drama «Kuch Kuch Hota Hai - Und ganz plötzlich ist es Liebe» mit Shah Rukh Khan. Amazon Prime wird eigenen Angaben zufolge nun als erstes den Film «Tubelight» zeigen. Der Historienfilm erzählt vom Indisch-Chinesischen Grenzkrieg im Jahr 1962. Salman Khan war als Produzent beteiligt und stand auch vor der Kamera.

Actionfilm mit Will Smith und Noomi Rapace bei Netflix

Berlin (dpa) - Netflix weitet sein Angebot an Filmen aus. So wird das Actionspektakel «Bright» mit Will Smith, Joel Edgerton und Noomi Rapace Ende des Jahres exklusiv bei dem Streamingdienst zu sehen sein. Der Film spielt den Angaben zufolge «in einer alternativen Gegenwart, in der Menschen, Orks, Elfen und Feen seit Anbeginn der Zeit friedlich Seite an Seite miteinander leben». Im Zentrum stehen dabei zwei höchst unterschiedliche Polizisten: der Mensch Ward (Smith) und der Ork Jakoby (Edgerton). Regie führte David Ayer, der sich bereits mit Werken wie dem Actionabenteuer «Suicide Squad» - ebenfalls mit Will Smith - einen Namen machte. «Bright» soll ab dem 22. Dezember zu sehen sein.