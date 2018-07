Am Freitagabend wurde das Festival vor rund 3000 Zuschauern mit Giacomo Puccinis Oper «La Bohéme» in einer Inszenierung des slowenischen Nationaltheaters eröffnet. Die Besucher können sich bis 26. Juli im Innenhof des Fürstenschlosses St. Emmeram auf Stars wie Placido Domingo oder Tom Jones freuen.

«Es gibt noch für alle Veranstaltungen Karten. Nur das Konzert von Xavier Naidoo am 25. Juli ist ausverkauft», sagte Festspielleiter Reinhard Söll. Ausnahmetenor Domingo gibt am 22. Juli in Regensburg sein einziges Gastspiel in Deutschland in diesem Jahr. Zudem wird Tom Jones am 23. Juli bei einem Konzert eine Auswahl seiner größten Hits präsentieren. Für die Kleinen gibt es «Conni - Das Kindermusical», ehe am 26. Juli die festliche Operngala mit Startenor Piotr Beczala den Abschluss bildet.

Die Schlossfestspiele locken jedes Jahr rund 30 000 Besucher in die Domstadt. Mit musikalischer Vielfalt und hochkarätigen Künstlern hat sich das Open-Air-Spektakel seit 2003 zu einem der bekanntesten deutschen Sommer-Festspiele entwickelt. Das Schloss erstrahlt allabendlich in einem besonderen Licht.

Einen Gastauftritt von Schlossherrin Gloria von Thurn und Taxis wird es auch in diesem Jahr nicht geben. «Es passt einfach nicht», betonte Söll. Vor zwei Jahren war sie bei der «Rocky Horror Show» mit ihrer Harley Davidson auf die Bühne gefahren und hatte in der Schlussszene mitgesungen.