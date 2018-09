Buntes Treiben in Mexico City beim Bond-Dreh. Foto: Mario Guzman

Craig war unter anderem an Bord eines Hubschraubers zu sehen.

Die Dreharbeiten für «Spectre» in Mexiko-Stadt hatten am 19. März begonnen. In einer der aufwendigsten Szenen jagte 007 einen von Christoph Waltz (58) gespielten Schurken durch die Straßen während einer Prozession zum Tag der Toten. Rund 1500 Komparsen bildeten die farbenfrohe Kulisse für die Verfolgungsjagd.

Weitere Drehorte des Films sind London, Rom, das österreichische Sölden und Tanger in Marokko. Der Kinostart des 24. Abenteuers aus der 007-Reihe ist für November 2015 geplant.