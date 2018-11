Emilia Clarke («Game of Thrones») kommt ganz in Schwarz. Foto: Paul Buck

Helen Mirren, Michael Fassbender, Harrison Ford und Amy Schumer waren unter den vielen Stars, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 73. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel spazierten. Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) verliehen.

Globe-Anwärterin Alicia Vikander strahlte in einem weiß-glitzernden Kleid, Jane Fonda erschien in einer hautengen Robe mit einem auffälligen Oberteil, Brie Larson in einem goldenen Dress.

Ein Preisträger stand vorab schon fest. Denzel Washington (61, «The Equalizer», «Glory») sollte den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten.