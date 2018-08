Düsseldorf (dpa) - Der Künstler Imi Knoebel (75) wird zum französischen Ritter der Künste ernannt. Frankreichs Botschafter Philippe Etienne werde Knoebel am Samstag in Düsseldorf die Ehrenauszeichnung «Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres» verleihen, teilte das Generalkonsulat mit.