Die letzte Szene des legendären Kriegsfilms «Das Boot» mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer ist in die Filmgeschichte eingegangen. Doch dort soll sie nicht bleiben.

Der Bezahlsender Sky und die Bavaria Film planen ein spektakuläres Projekt: Sie wollen «Das Boot» rund 35 Jahre nach dem großen Kinoerfolg als Serie fortsetzen. Diese soll direkt an die Szene anknüpfen, in der die Besatzung der «U 96» im Jahr 1942 im vermeintlich sicheren Hafen von La Rochelle ankommt und dort bei einem Luftangriff fast ohne Ausnahme ums Leben kommt.

Die Serie basiert ebenfalls auf der Romanvorlage von Lothar-Günther Buchheim, wie Sky und Bavaria mitteilten. Das Budget: 25 Millionen Euro.

Im Jahr 2018 sollen acht jeweils einstündige Folgen ausgestrahlt werden. Gedreht werden soll zumindest zum Teil in den Bavaria Studios in Grünwald bei München, wo auch Teile der Kulissen für den Film von Wolfgang Petersen heute noch besichtigt werden können. Zur Besetzung für die Serie wurde noch nichts bekannt. Auch in Österreich, Italien, Großbritannien und Irland soll sie zu sehen sein.

In der Serie soll es - wie im Film - zwar hauptsächlich um die deutsche Perspektive gehen, doch auch die Sicht des französischen Widerstands und der Alliierten kommt vor. Im Mittelpunkt stehe ein zentrales Thema, «das heute in Zeiten des Terrors leider nichts von seiner Relevanz verloren hat: blinder Fanatismus, der junge Männer in einen sinnlosen Krieg treibt», hieß es in der Mitteilung.

«'Das Boot' ist die herausragende deutsche Filmmarke», sagte der Chef der Bavaria Film GmbH, Christian Franckenstein und betonte: «Wir haben sehr viel Respekt vor dem filmischen Meisterwerk.» Es gehe darum, den Filmklassiker «in die Neuzeit zu überführen», sagte Sky Deutschland-Chef Carsten Schmidt.

Sein Sender hat sich für die nächsten vier Jahre acht Eigenproduktionen vorgenommen. Erst Mitte Mai hatte Regisseur Tom Tykwer mit den Dreharbeiten für seine Fernsehserie «Babylon Berlin» begonnen. Die Serie basiert auf den Krimis von Volker Kutscher, in denen Kommissar Rath im Berlin der 20er und 30er Jahren auf Verbrecherjagd geht. Gedreht wird nach Angaben von Sky noch bis Ende des Jahres in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.