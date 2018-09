Auch «Remember» hätte ein solches Werk werden können, erzählt es doch von einem Juden, der sich an dem Mörder seiner Familie rächen will. Doch dann entwickelte sich der Wettbewerbsbeitrag mit Bruno Ganz und Jürgen Prochnow in Nebenrollen zu einem ziemlichen Reinfall und wurde bei einer ersten Vorführung am Donnerstag heftig ausgebuht.

Im Zentrum der deutschen Koproduktion «Remember» steht Zev, ein alter Mann, der an Demenz leidet, aber noch ein Ziel hat: den Mann finden, der seine Familie vor 70 Jahren in Auschwitz ermordete - und ihn töten. Da es aber vier Männer mit dem Namen gibt, sucht Zev sie bei seiner Reise durch die USA und Kanada einen nach dem anderen auf.

Es ist ein Kampf gegen das Vergessen, den Zev auch selbst erlebt. Immer wieder muss sich der Demenzkranke an seine Mission erinnern und liest dafür den Brief, den ihm sein Freund Max (Martin Landau) geschrieben hat. Doch nicht nur diese Ausgangssituation wirkt arg konstruiert. Regisseur Atom Egoyan, der für das intensive Drama «Das süße Jenseits» Ende der 1990er Jahre zahlreiche internationale Auszeichnungen gewann, verschenkt diesen Filmstoff gleich in mehrfacher Hinsicht.

Die Tonspur etwa, die in einigen Szenen wie ein Widerhall von Geräuschen aus dem Vernichtungslager wirken soll, ist bisweilen so plump wie der Einsatz der Musik. Auch bei der Darstellung der Männer, die Zev trifft, geht Egoyan wenig subtil vor. So ist Bruno Ganz einer der möglichen Täter, der hier in seinem Keller hockt und das Fotoalbum von seinem Kriegseinsatz gleich zur Hand hat. Einer der anderen Gesuchten ist zwar schon tot, doch dafür zeigt der Sohn stolz die Sammlung der Nazimemorabilia, während der Schäferhund Eva aggressiv aus dem Hintergrund bellt.

Die größte Stärke des Films ist Christopher Plummer. Der 85-jährige Oscarpreisträger spielt diesen verwirrten Zev so nuanciert, dass man ihm seltsame Wendungen des Drehbuchs verzeiht und ihm einfach gerne zuschaut: wie er sich immer wieder neu zurechtfinden muss und doch an der großen Aufgabe zu scheitern droht. Möglicherweise wird er dafür am Samstagabend auch mit einem Preis geehrt - und könnte den Film so vor dem Vergessen-Werden retten.