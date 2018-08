Anlass ist eine Aufgabe, die in Jauchs Sendung vom 21. März gestellt wurde: «Wofür braucht man als deutscher Individualtourist eine Genehmigung des Umweltbundesamtes?», hieß es da - und eine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten lautete: «Ausflug nach Bitterfeld». «Das hat Mitglieder des Fördervereins unserer Schule so empört, dass sie den Einfall für das Video hatten», sagte die Leiterin der Grundschule Anhaltsiedlung, Heike Lohrengel, am Mittwoch.

Der Ratekandidat hatte nach Jauchs Aussage, wonach der Chemiestandort sich durch verseuchte Böden und kranke Menschen ausgezeichnet habe, die Stadt mit Tschernobyl verglichen - dem Ort der Reaktorkatastrophe von 1986.

Einen Tag lang drehten die Vereinsmitglieder und deren Kinder spontan und ohne Drehbuch an verschiedenen Stellen in Bitterfeld. Sie wollen zeigen, wie sehr sich die Stadt seit dem Mauerfall verändert hat.

Die Kids fragen etwa an einem idyllisch anmutenden Strand: «Bitterfeld hat einen See. Wie heißt dieser? A: Balaton, B: Goitzsche, C: Gardasee, E: Ostsee?» Am Ende des Films sagt ein Junge: «So Günther, jetzt sind Deine Joker alle. Komm zu uns nach Bitterfeld und spiel mit uns «Wer wird Millionär? für Kinder».»

Das Video wurde auf der Facebook-Seite des Fördervereins bislang rund 50 000 Mal abgerufen.