New York (dpa) - Das Superhelden-Epos «Avengers: Infinity War» ist erfolgreicher gestartet als jeder andere Kinofilm zuvor. Am ersten Wochenende spielte die Marvel-Produktion in Nordamerika 250 Millionen Dollar (206 Millionen Euro) ein, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.

Zähle man die Verkäufe in anderen Ländern hinzu, erzielte der Charts-Neuling 630 Millionen Dollar (519 Millionen Euro) - und stellt damit «Fast & Furious 8» in den Schatten, mit 542 Millionen Dollar (446 Millionen Euro) die bisherige Nummer eins.

In Deutschland kam «Avengers: Infinity War» am 26. April in die Kinos. In dem Film versuchen Iron Man, Captain America, Thor und die übrigen Mitglieder des Superhelden-Teams, die Menschheit vor einem mächtigen Zerstörer aus dem Weltall zu beschützen. Es handelt sich nach «The Avengers» - zu deutsch «Die Rächer» - und «Avengers: Age of Ultron» um den dritten Teil der Reihe.

Den zweiten Platz in den nordamerikanischen Kino-Charts belegte der Horrorfilm «A Quiet Place» mit Emily Blunt und John Krasinski, der am Wochenende elf Millionen Dollar (neun Millionen Euro) einspielte. Die Komödie «I Feel Pretty» mit Hauptdarstellerin Amy Schumer landete auf Rang drei und brachte acht Millionen Dollar (6,6 Millionen Euro).

Einem anderen Marvel-Werk gelang in den USA und Kanada unterdessen eine heldenhafte Rückkehr: «Black Panther» kletterte in seiner nunmehr neunten Woche von Platz acht auf Platz fünf. Der Fantasy-Film ist ebenfalls ein großer Erfolg für Marvel - er spielte weltweit bisher 1,3 Milliarden Dollar ein (1,1 Milliarden Euro) und zählt damit zu den zehn weltweit lukrativsten Produktionen.