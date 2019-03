New York (dpa) - Eine vor Jahren auf einem Flohmarkt günstig erstandene Bronze-Figur einer buddhistischen Gottheit ist in New York überraschend für mehr als zwei Millionen Dollar versteigert worden.

Der Verkäufer habe die Figur der Gottheit Cintamanicakra Avalokiteshvara vor rund 20 Jahren auf einem Garagen-Flohmarkt für rund 100 Dollar (etwa 90 Euro) gekauft, teilte das Auktionshaus Sotheby's in der Nacht zum Donnerstag mit.

Später brachte er das Stück in eine TV-Show, wo festgestellt wurde, dass es sich dabei um eine antike chinesische Figur handelt. Bei der Versteigerung am Mittwoch hatte Sotheby's mit einem Preis von bis zu 80.000 Dollar gerechnet - nach einem siebenminütigen Bieter-Wettstreit fiel der Hammer dann aber bei 2,1 Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro).