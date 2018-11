Berlin (dpa) - Die Rockband Rammstein will parallel zum Erscheinen ihres neuen Albums 2019 auf eine Stadion-Tour durch Europa gehen. Allein in Deutschland sind von Mai bis Juli neun Auftritte geplant, wie die Agentur MCT mitteilte. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Donnerstag (8.11.) um 10.00 Uhr.

Im September hatte die Band für das kommende Frühjahr ihr siebtes, noch unbetiteltes Studioalbum angekündigt. Zuletzt war 2009 das Album «Liebe ist für alle da» erschienen, das in Deutschland schon nach einer Verkaufswoche Platinstatus erreichte.

Die Band ist für ihre brachiale Musik und ihre genau durchchoreografierten Liveshows bekannt. Mit der Stadion-Tournee plant sie jetzt erstmals Auftritte auf noch größerer Bühne - in Deutschland in Gelsenkirchen, München, Dresden, Rostock, Berlin, Hannover und Frankfurt am Main.