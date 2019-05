Peter Mayhew (l) und Harrison Ford bei der Europapremiere des Films "Star Wars: The Force Awakens" in London. Foto: Jonathan Short

Peter Mayhew bei der Weltpremiere des Films «Star Wars: The Force Awakens». Foto: Jordan Strauss

Los Angeles/London (dpa) - Der Schauspieler Peter Mayhew, der durch seine «Star Wars»-Rolle als der zottelige Chewbacca berühmt wurde, ist tot. Der gebürtige Brite sei am 30. April auf seinem Anwesen in Texas gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag auf Mayhews Twitterseite mit. Der Schauspieler wurde 74 Jahre alt.

Eine Todesursache nannte die Familie nicht. Ende Juni sei eine Trauerfeier für Freunde und Angehörige geplant, für Fans soll im Dezember in Los Angeles ein Treffen stattfinden, hieß es in der Mitteilung.

«Star Wars»-Schöpfer George Lucas hatte den über 2,20 Meter großen Darsteller 1977 für «Krieg der Sterne» gecastet. Weitere vier Male schlüpfte Mayhew in das haarige Kostüm der beliebten Wookiee-Figur, zuletzt 2015 für «Star Wars: Das Erwachen der Macht». Danach führte er seinen Nachfolger, den Finnen Joonas Suotamo, in die Rolle ein. Chewbacca ist in der «Star Wars»-Reihe der treue Gefährte von Han Solo, der als Co-Pilot das Raumschiff Millennium Falcon steuert.