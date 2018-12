„La Rue“ (oben) zählt zu den Hauptwerken von Balthus. Eine Menschensammlung, die so gar nichts von den Geschehnissen an der Seite mitbekommen will? Fotos: The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florenz (2) / Irving Penn

Von Benjamin Auber

Den Zeigefinger auf das Kinn gelegt, der Daumen stützt - die Blicke wandern fragend umher, Kopfschütteln und Erstaunen zugleich. An den Werken des Künstlers Balthasar Klossowksi de Rola (1908- 2001), kurz Balthus, reiben sich die Besucher in der Fondation Beyeler im schweizerischen Riehen (Basel) - zwischen Ablehnung und Verehrung.

Das zeigt sich besonders vor dem Werk "Thérèse träumt" (1938), das normalerweise im Metropolitan Museum of Art in New York hängt. Thérèse Blanchard, die im zarten Jugendalter porträtiert worden war, rekelt sich in lasziver Pose, die Arme über dem Kopf, die Beine leicht gespreizt - die Unterwäsche der etwa Zwölfjährigen ist weiß.

Darf so etwas überhaupt, auch noch ohne Kommentar, einfach so gezeigt werden? Die bislang 11.615 Unterstützer einer Online-Petition, die die US-Amerikanerin Mia Merrill vor einem Jahr gestartet hatte, haben eine klare Meinung: Angesichts der aktuellen Debatten um sexuelle Belästigung würde das New Yorker Museum durch die öffentliche Präsentation des Gemäldes "Voyeurismus und die Objektivierung von Kindern romantisieren". Harte Kritik, doch das Museum denkt nicht daran, es im Depot verschwinden oder gar mit einem Kommentar versehen zu lassen. Kunst, die im Zuge der MeToo-Debatte zum Politikum wird.

​ Die oft porträtierte Thérèse Blanchard (links) in leicht anzüglicher Pose als bedeutendes Vorwerk von „Thérèse träumt“



Immerhin wird der Diskussion in Übersee eine kleine Pause gegönnt, weil das Gemälde nach Basel ausgeliehen wurde. Die Kuratoren der 40 Werke umfassenden Balthus-Retrospektive in der Fondation Beyeler, die in acht Sälen präsentiert wird, verdienen großes Lob. Die Erläuterungen weisen auf die schwierige Interpretation der Arbeiten hin, Museumsbegleiter sind vor Ort und beantworten Fragen rund um das Thema, darüber hinaus gibt es eine große Kommentar-Wand, auf der man sich Luft verschaffen kann.

Die Beiträge reichen von Argumenten, die die künstlerische Freiheit betonen, bis hin zur Empörung und Ablehnung von "pädophilen Pinselstrichen". Vorbildlich. Nicht die kritische Auseinandersetzung zu scheuen, ist oft der bessere Weg, als die Vergangenheit im Museumskeller vor der Öffentlichkeit zu verstecken.

Mit einem seiner Hauptwerke, "La Rue" (1933), spielt Balthus ganz geschickt mit den Fantasiewelten seiner Figuren. Sehr präzise zeigt er eine scheinbar zusammenhanglose Menschenansammlung in Paris. Ein zwergenhaftes Mädchen fixiert sich auf einen roten Ball, andere schlendern durch die Straße - doch die Aufregung bleibt nicht unbemerkt. Schauen alle Beteiligten etwa absichtlich weg, wenn am Rande der Straße eine Frau unsittlich angefasst wird? Die Szene bietet genügend Raum für die Gedankenwelt und dient als Projektionsfläche für eigene Gefühle. Faszinierend und gleichzeitig verstörend, dass angedeutete sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen vor 85 Jahren bei der Erschaffung des Bildes noch keine größeren Debatten zur Folge hatte.

Balthus (rechts) auf einem Foto aus dem Jahr 1948 sind hier zu sehen.

Balthus ist dennoch weit mehr als nur der Künstler, der mit skandalträchtigen Bildnissen Aufmerksamkeit erreichen wollte. Nach der deutschen Invasion in Frankreich flieht Balthus 1940 mit seiner Frau Antoinette de Watteville, die er mehrfach gemalt hatte (beeindruckend in "La Jupe blanche"), aufs Land in das unbesetzte savoyische Dorf Champrovent. Dort entstand "Le Cerisier", der Kirschbaum, der in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in einem dunklen Schatten steht - harmonisch und doch bedrückend.

Es ist nicht verwunderlich, dass Balthus zu dem großen Meistern des 20. Jahrhunderts zählt. Die durchdachte Ausstellung bestätigt das mit allem Nachdruck. Bei Balthus prallen allerdings viele Widersprüche aufeinander: Bieder Wirkendes und zum Teil verstörende Erotik, aber auch Vertrautes und Unheimliches. Hinzu kommt das enorme Spektrum der Interpretationsmöglichkeiten. An der Qualität der Arbeiten bestehen keine Zweifel, aber die Gefühlswelt irritieren sie schon.

Info: Die Zusammenstellung der Balthus-Werke ist in der Fondation Beyeler in Riehen noch bis zum 1. Januar 2019 zu sehen.