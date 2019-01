Christian Bale als Dick Cheney in dem Film "Vice - Der zweite Mann". Foto: Matt Kennedy/Annapurna Pictures

Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuaron hat mit «Roma» einige Siegchancen. Foto: Joel C Ryan

Olivia Colman (r) als Queen Anne und Rachel Weisz als Lady Sarah in einer Szene des Films "The Favourite - Intrigen und Irrsinn". Foto: Twentieth Century Fox

Los Angeles (dpa) - Mit je zehn Nominierungen gehen die Filme «The Favourite - Intrigen und Irrsinn» und «Roma» als große Favoriten in das Oscar-Rennen. Beide haben unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien Bester Film, Kamera und Regie. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekannt.

Insgesamt wurden acht Werke in der wichtigsten Kategorie «Bester Film» nominiert. Dazu gehören «Black Panther», «Green Book - Eine besondere Freundschaft» und «Bohemian Rhapsody».

Auch der deutsche Beitrag «Werk ohne Autor» nahm im Oscar-Rennen die nächste Hürde. Das Künstlerdrama von Florian Henckel von Donnersmarck ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte «nicht-englischsprachiger Film». Außerdem gab es eine Nominierung für die Kameraarbeit von Caleb Deschanel. Es ist die zweite Oscar-Chance für Donnersmarck. Mit dem Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» holte er 2007 bereits den Auslands-Oscar nach Deutschland. Zu den Konkurrenten beim Auslands-Oscar gehören dieses Jahr unter anderem die Filme «Roma» (Mexiko) und «Cold War» (Polen).

Bei den Regisseuren haben Alfonso Cuarón («Roma»), Yorgos Lanthimos («The Favourite») und Spike Lee («BlacKkKlansman») Chancen auf einen Oscar. Sie gehören zu den fünf Nominierten in dieser Kategorie. Christian Bale («Vice») und Viggo Mortensen («Green Book») zählen zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Als beste Hauptdarstellerinnen gehen neben anderen Lady Gaga («A Star Is Born») und Yalitza Aparicio («Roma») ins Rennen.

Die Oscar-Trophäen werden am 24. Februar in Hollywood zum 91. Mal vergeben.