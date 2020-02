Hollywood (dpa) - Brad Pitt und Laura Dern haben Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen. Der 56-jährige Pitt wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet, Dern für "Marriage Story des Regisseurs Noah Baumbach.

Pitt spielt in dem nostalgischen Film über das Hollywood der 1960er Jahre das Stuntdouble eines abgehalfterten Westernstars, den Leonardo DiCaprio verkörpert. Es ist der erste Schauspiel-Oscar für Pitt; 2014 hatte er als Mit-Produzent des Sklavendramas "12 Years a Slave" einen Oscar für den besten Film bekommen. "Once Upon a Time in Hollywood" erhielt auch die Auszeichnung für das beste Produktionsdesign.

Laura Dern spielt in dem Drama "Marriage Story" eine kämpferische Scheidungsanwältin. Sie vertritt Nicole (gespielt von Scarlett Johansson), die sich von ihrem Noch-Ehemann Charlie (Adam Driver) scheiden lassen will. Auch für Dern ist es der erste Oscar ihrer Karriere. "Marriage Story" ist ein von Netflix produzierter Film.

Die Gesellschaftssatire "Parasite" erhielt bereits einen Oscar bei dieser 92. Preisverleihung: Regisseur Bong Joon Ho und Han Jin Won nahmen die Auszeichnung für das beste Original-Drehbuch entgegen. Das Werk ist auch in den Königskategorien bester Film und beste Regie nominiert.

Die Trophäe für den besten Animationsfilm ging an den vierten "Toy Story"-Film "Alles hört auf kein Kommando" von Josh Cooley; für das beste adaptierte Drehbuch wurde der Neuseeländer Taika Waititi für die Satire "Jojo Rabbit" geehrt; den Oscar für das beste Kostümdesign erhielt Greta Gerwigs Romanverfilmung "Little Women".