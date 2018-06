Los Angeles (dpa) - Die Schauspielerin Diane Kruger, die Filmemacherin Katja Benrath und der Komponist Hauschka können der Oscar-Akademie beitreten. Die Deutschen gehören zu den Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen wurden, wie der Verband in Los Angeles mitteilte.

Auch der Potsdamer Oscar-Preisträger Gerd Nefzer wird Juror in der Oscar-Akademie. «Ich bin heute Nacht per Email als neues Mitglied eingeladen worden», sagte der 52-jährige Spezialist für Special Effects am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Diese Ehre nehme ich selbstverständlich mit Freuden an.» Nefzer hatte im März für seine Arbeit am Science-Fiction-Film «Blade Runner 2049» den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen.

Insgesamt seien 928 Menschen aus 59 Ländern eingeladen worden, rund die Hälfte sind Frauen. 17 der Eingeladenen hätten schon mindestens einmal einen Oscar gewonnen, teilte die Academy mit.

Unter den Auserwählten sind zudem Schauspieler wie Anna Chlumsky, Blake Lively, Olivia Munn, Amy Schumer, Jada Pinkett Smith, Liv Tyler und Hannibal Buress, Musiker wie Kendrick Lamar und Autoren wie J.K. Rowling. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen. Im vergangenen Jahr waren unter anderem der deutsche Schauspieler Daniel Brühl und der in Hamburg geborene Regisseur Fatih Akin («Aus dem Nichts») eingeladen worden.