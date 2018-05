Fuchs Nick Wilde und Häsin Judy Hopps in einer Szene des Films «Zoomania». Foto: Disney

Der Anfang März auch in Deutschland gestartete Film handelt von einer von Tieren erschaffenen Stadt, mit Wüste, Savanne und Regenwald, aber auch mit Schnee und Eis, in der Judy und Nick das Verschwinden eines Otters aufklären sollen.

Das neu eingestiegene Science-Fiction-Drama «10 Cloverfield Lane» spielte 25,2 Millionen Dollar ein und musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Der von «StarWars»-Regisseur J.J. Abrams produzierte Film mit John Goodman kommt Ende März in die deutschen Kinos. Auf dem dritten Platz konnte sich das bereits in der fünften Woche laufende Superhelden-Spektakel um Antiheld «Deadpool» halten, das rund 10,8 Millionen Dollar einspielte. Seit rund einem Monat ist «Deadpool» auch in Deutschland zu sehen.

Dahinter finden sich zwei alte Bekannte: Der Thriller «London Has Fallen» spielte an seinem zweiten Wochenende rund 10,7 Millionen Dollar ein, die Komödie «Whiskey Tango Foxtrot», ebenfalls bereits das zweite Wochenende dabei, rund 4,6 Millionen. Der neue Film von Star-Komiker Sacha Baron Cohen enttäuschte dagegen: Die Action-Komödie «Der Spion und sein Bruder» spielte nur rund 3,2 Millionen Dollar ein - der schwächste Start eines Films in Cohens Karriere - und musste sich mit dem achten Rang begnügen.