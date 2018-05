Bochum (dpa) - Mit einem experimentellen Festivaldorf, einer riesigen neuen Spielstätte und der ersten Trilogie startet der neue Intendant der Ruhrtriennale, Johan Simons, 2015 in seine Amtszeit. Die Auftakt-Inszenierung «Accattone» nach einem Film von Pier Paolo Pasolini lockt die Zuschauer Mitte August in die Kohlenmischhalle der Zeche Lohberg nach Dinslaken, die erstmals bespielt wird. An der Bochumer Jahrhunderthalle soll mit dem Festivaldorf «The Good, the Bad and the Ugly» ein «aufregend-chaotischer» Ort für Künstler und Besucher entstehen, wie die Veranstalter am Montag ankündigten.