Die türkische Autorin Sema Kaygusuz erhält in diesem Jahr den Rückert-Preis der Stadt Coburg, der an den Dichter, Übersetzer und Sprachgelehrten Friedrich Rückert (1788-1866) erinnert. Foto: Muhsin Akgün

In deutscher Übersetzung liegen bisher zwei ihrer Bücher vor: «Wein und Gold» (2008) und «Schwarze Galle» (2013). Die Auszeichnung wird nach Angaben der Stadt Coburg vom Montag am 31. Januar verliehen, dem 150. Todestag Friedrich Rückerts. Sie ist mit 7500 Euro dotiert und erinnert an den Dichter, Übersetzer und Sprachgelehrten Rückert. Er wurde in Schweinfurt geboren; von 1820 bis zu seinem Tod lebte er in Coburg.