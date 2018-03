In dem Roman werde offenkundig, wie Einzelne im 20. Jahrhundert in gesellschaftliche Zeitläufte hineingezogen wurden und es zu Brüchen in der Biografie gekommen ist, hieß es von der Jury. Der Preis wird von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, dem «Nordkurier»-Verlag sowie einer Anwalts- und Steuerberaterkanzlei aus Berlin gestiftet und am 23. September überreicht.