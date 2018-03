One Direction 2014 bei einem Konzert in Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser

Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» und das Promiportal «People.com» berichten, wollen sich Harry Styles (21), Liam Payne (21), Louis Tomlinson (23) und Niall Horan (21) Solo-Projekten widmen. Die Erfolgsband wolle sich allerdings nicht trennen, es gebe auch kein «böses Blut». Die Vier wollten im nächsten Jahr aber nicht gemeinsam auf Tour gehen, um ihr kommendes fünftes Album zu promoten.

Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, man kommentiere derzeit keine Gerüchte. Auch auf den Twitter-Accounts der Sänger und der Band tauchte am Montag kein Kommentar zu den Gerüchten auf.

Ein bisschen Trennung mussten die Sänger kürzlich schon verkraften. Zayn Malik (22) verließ die Gruppe im März, woraufhin Gerüchte die Runde machten, die Auflösung stehe bevor. Erst vor einer Woche hatten Amerikas Teenager die Boyband bei der Verleihung der Teen Choice Awards mit acht Trophäen bedacht.

One Direction ist derzeit eine der erfolgreichsten Musikgruppen weltweit. Die ursprünglich fünf Mitglieder fanden 2010 in der britischen Castingshow «The X Factor» zusammen, wo sie sich alle als Solokünstler beworben hatten. Chefjuror Simon Cowell (55), dessen Rolle etwa mit der von Dieter Bohlen (61) in Deutschland vergleichbar ist, machte aus den jungen Männern eine Boygroup - und landete einen Volltreffer, obwohl sie in der Show nur den dritten Platz machten. Der offizielle Bandaccount auf Twitter hat knapp 25 Millionen Follower, auf Facebook hat die Band mehr als 38 Millionen Fans.

2011 veröffentlichten die jungen Männer ihre Debütsingle «What Makes You Beautiful», wenig später folgte mit «Up All Night» das erste Album. «Live While We're Young», die Single zum zweiten Album «Take Me Home», wurde 2012 zum internationalen Chartstürmer. Die jüngste Single «Drag Me Down» veröffentlichten sie kürzlich überraschend in Musikportalen.

Derzeit sind die vier Sänger in den USA unterwegs, ihre Tour «On The Road Again» endet mit drei Konzerten Ende Oktober im nordenglischen Sheffield. Sie sind seit Wochen ausverkauft. Berichten zufolge stiegen bereits am Montag die Preise für Tickets aus zweiter Hand drastisch an, da Fans befürchteten, es könnten die letzten Konzerte der Gruppe sein.