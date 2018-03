Der Schauspieler Timo Weisschnur spielt im Deutschen Theater in Berlin in "Terror" den Piloten eines Kampfjets. Foto: Jörg Carstensen

Von Katharina Eppert

Ein Passagierflugzeug mit 164 Insassen wird von Terroristen gekapert - auch zwei Kinder befinden sich in dem Jet, der Kurs auf ein Fußball-Stadion mit 70 000 Menschen nimmt. Der Flieger soll töten - und zwar möglichst viele. "Terror" lautet der Titel des Gerichtsdramas, mit dem der Autor Ferdinand von Schirach eine allgegenwärtige Angst anspricht. Jene Angst könnte sogar dazu führen, dass wir unsere Freiheit für die Sicherheit aufgeben. Doch können unschuldige Passagiere wirklich als Waffe missbraucht werden, um unsere Demokratie mitsamt ihrer Verfassung ad absurdum zu führen? Diesen Gedanken hegt der Kampfjet-Pilot Lars Koch und stellt dabei eine profane Gleichung auf: 164 Tote sind weniger schlimm als 70 000 Tote oder positiv ausgedrückt: lieber 70 000 Menschen retten als 164?

Während dem Familienvater die Zeit durch die Finger rinnt, hadert er mit Justitia, seinem geschworenen Eid und nicht zuletzt seinem Gewissen. Er schießt in den letzten Minuten des Todesfluges gen Allianz-Arena die Lufthansa-Maschine ab und handelt damit wider den Befehl des Oberleutnants, wider das Gesetz, doch pro Ratio. Kochs Entscheidung löscht das Leben von 164 Menschen aus, so dass ihm der Prozess gemacht wird. Und hier setzt der Jurist Schirach an. Er rollt den Plot von hinten auf. Die Gerichtsverhandlung wird zur Bühne, während wir das eigentliche Geschehen - die Flugzeugentführung - mosaikartig vermittelt bekommen durch den Angeklagten, Zeugen, Staatsanwalt und Verteidiger. Dabei schwingen Fragen von Gesetz versus Moral mit. Hat der Eurofighter recht- oder unrechtmäßig gehandelt? Ist der Familienvater ein Retter oder ein Mörder? Unschuldig oder schuldig? Von Schirach packt jene Gedanken in sein Theaterstück "Terror", das zeitgleich in Frankfurt und Berlin uraufgeführt wurde und nun auch im Buchhandel erhältlich ist. Schirach macht darin nicht die Protagonisten zu Richtern, sondern das Publikum.

Im ersten Akt wird der Fall verhandelt. Der zweite Akt gibt zwei mögliche Urteile als Vorlage: Verurteilung oder Freispruch. Im Theater entscheiden die Besucher, welches Urteil sie fällen, im gedruckten Drama die Leser. Schirach möchte keine passiven Rezipienten erzeugen, sondern aktive Partizipation von jedem - er macht daher jeden Zuschauer zum Entscheidungsträger. Dafür schafft Schirach Transparenz. Er verzichtet auf schmuckvolle Sprache und Schachtelsätze zugunsten der Verständlichkeit. Die Bedeutung der Sprache wird selbst im Stück thematisiert.

"Wir spielen die Tat durch Sprache nach, das ist unsere Art, sie zu erfassen", sagt der Vorsitzende im Gerichtssaal. Militärischer Fachjargon wird übersetzt - doch nicht von Schirach selbst mittels Klammer oder Fußnote. Nein. Übersetzungen, Erklärungen sowie das Gebot der akustischen Verständlichkeit nehmen einen beachtlichen Teil des eigentlichen Prozesses ein.

An das Stück "Terror" ist zudem eine Rede angeknüpft, Schirachs Rede über die französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo", ein Plädoyer für die Freiheit des Wortes. Der Autor erinnert damit an einen realen Terrorakt, der mit starken Emotionen verbunden ist und wachrüttelt. Doch braucht es wirklich diesen Anhang? Man fragt sich, ob und inwieweit er zum fiktiven Drama in Beziehung zu setzen ist.

Fi Info: Ferdinand von Schirach: "Terror", Piper Verlag, München, 2015, 163 Seiten, 16 Euro.