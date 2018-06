Von Heribert Vogt

Für den großen Dirigenten Wilhelm Furtwängler (1886-1954), der auf dem Heidelberger Bergfriedhof begraben liegt, war das Teatro Colón in Buenos Aires das beste und schönste Opernhaus der Welt. Und der Berliner Generalmusikdirektor Daniel Barenboim ist dem Musentempel in Argentinien bis heute verbunden: Er wurde 1942 in Buenos Aires geboren und gab dort 1950 sein erstes Konzert. Das nach Christoph Kolumbus benannte Colón gilt als Stein gewordener Mythos der glücklichen Vermählung der Alten Welt Europas mit der Neuen Welt Amerikas wie auch des globalen Nordens und Südens. Zudem ist es das kulturelle Flaggschiff ganz Südamerikas.

Von Maria Callas bis Jonas Kaufmann

Als man im Februar 2016 - im heißen Sommer - unweit der Plaza de la República mit dem weißen Obelisken an der weltweit breitesten Straße, der Avenida 9 de Julio, das Teatro Colón erblickt, fasziniert der riesige Prachtbau. Und mit diesem Eindruck ist man nicht allein. Denn auf der schattigeren Rückseite, wo sich der Haupteingang jenseits der Verkehrsschlagader befindet, bilden sich schon lange Schlangen. Hier starten den ganzen Tag über Besichtigungstouren durch das Opernhaus.

Und bei einer solchen Führung begegnet man einem Theaterpomp, der seinesgleichen sucht und vielleicht noch in der Mailänder Scala oder der Wiener Staatsoper anzutreffen ist: von majestätischen Foyers und Treppenhäusern über weite Galerien bis hin zum üppigen Hauptsaal mit 2500 Sitz- und bis zu 1000 Stehplätzen unterm Dach. Dem hufeisenförmigen Raum mit seinen sieben Logenrängen sowie einem 78 Meter breiten und 38 Meter langen Parkett wird eine einzigartige Akustik attestiert. Die Bühne ist mit 34,50 mal 35,25 Meter eine der größten überhaupt.

Hier wurden viele Stars gefeiert: bei den Sängerinnen von Maria Callas bis Montserrat Caballé und Cecilia Bartoli, bei den Sängern von Enrico Caruso bis zu Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und Jonas Kaufmann oder bei den Dirigenten von Arturo Toscanini über Herbert von Karajan, Leonard Bernstein und Erich Kleiber bis zu Simon Rattle. Zu Gast waren die Komponisten Richard Strauss, Arthur Honegger, Igor Strawinsky, Paul Hindemith oder Mauricio Kagel.

Aber das Teatro Colón erstarrt nicht vor seiner Geschichte. Schon im Normalbetrieb werden Opernaufführungen auf eine Videowand im Freien übertragen. Und im Februar 2016 geht auf diesem Nebenplatz wieder das "Festival de Verano" - das Sommerfestival - mit allabendlichen Open Air-Veranstaltungen über die Bühne. An einem Abend findet in der Reihe "Música para vos!" (Musik für euch) ein Konzert mit der argentinischen Sängerin Marcela Morelo statt, an einem anderen die anspruchsvolle "Matinée Fantomas" mit dem Libretto von Robert Desnos und der Musik von Kurt Weill. Bei dem Konzert Morelos herrscht in drangvoller Enge ausgelassene Stimmung, bei dem Werk von Desnos/Weill musikalische Konzentration. Leider schon vorbei ist das Mahagonny-Songspiel von Bert Brecht und Weill.

Überhaupt trifft man im Colón auf zahlreiche Bezüge zum deutschsprachigen Raum. Auf dem Spielplan stehen seinerzeit auch die Oper "Die Soldaten" nach Jakob Michael Reinhold Lenz mit der Musik und dem Libretto von Bernd Alois Zimmermann, das Musikstück "Stifters Dinge" des Komponisten Heiner Goebbels und mehrere Veranstaltungen mit Daniel Barenboim. Zum einen gibt dieser im Klavier-Duo mit der in Buenos Aires geborenen Pianistin Martha Argerich ein Konzert, zum anderen als Dirigent seines West-Eastern Divan Orchestra weitere Abende mit Martha Argerich und dem Tenor Jonas Kaufmann.

Wahre Musikgiganten sind im Inneren des Musentempels verewigt. So finden sich etwa im Foyer des ersten Stockwerks die Büsten von Beethoven, Wagner, Mozart, Verdi, Gounod, Bellini und Bizet. Und im Allerheiligsten des großen Saals, im dortigen Deckenolymp, erblickt man eine bedeutende Verbindung zu Heidelberg. Denn neben den Namen Beethoven, Haydn, Mozart, Wagner, Gluck und Meyerbeer steht dort auch Schumann - und Robert Schumann kam in den Jahren 1829/30 für 16 Monate als Jurastudent nach Heidelberg.

Das erste Teatro Colón in Buenos Aires, das nicht mehr existiert, wird 1857 an der Plaza de Mayo beim Regierungssitz des argentinischen Präsidenten eröffnet. Und auch der Nachfolgebau, der ganze Stolz Argentiniens, weist bis heute eine Affinität zu Nation und Geschichte auf. Dessen Grundstein wird 1890 gelegt, das Gebäude soll 1892 zur 400-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas eingeweiht werden.

Aber das Geld wird immer wieder knapp, und die ersten beiden Architekten kommen zu Tode. So findet die Eröffnung des Baus, der alle anderen Musiktheater übertreffen soll, erst am 25. Mai 1908 mit Verdis Oper "Aida" statt. Er enthält neben italienischen und französischen auch deutsche Architekturelemente. Die Bodenmosaiken in den Foyers sollen aus Deutschland kommen. Mit einer überbauten Fläche von rund 58.000 Quadratmetern ist das Colón das größte Opernhaus Lateinamerikas und eines der größten der Welt. Damals ist Argentinien ein reiches Land, das Projekt Ausdruck nationaler Souveränität.

Frühe deutsche Welle

In den 1920er/30er Jahren sind die Gagen am Colón fünf- bis zehnmal höher als in Mailand oder Wien. Aber zu seinem 100-Jahr-Jubiläum 2008 bleibt es geschlossen. Die Renovierung ab 2006 zieht sich lange hin, sodass die Wiedereröffnung erst am 24. Mai 2010, zur 200-Jahr-Feier der argentinischen Unabhän-gigkeitsbewegung, erfolgen kann.

Schon früh setzt eine deutsche Welle ein. Anfangs sind die Spielzeiten in dreimonatige Perioden aufgeteilt. Neben der italienischen, der französischen und der russischen gibt es auch eine deutsche Saison. Darin findet das Werk Richard Wagners große Beachtung. Legendär ist die erste Aufführung des kompletten "Rings" unter Felix Weingartner im Jahr 1922. Und bis in die 1950er Jahre besteht eine besondere Verbindung des Hauses zur Berliner Lindenoper. Aber nach Juan Peróns erster Amtszeit wird Argentinien von Putschen und Gegenputschen heimgesucht, und in Ost-Berlin regiert die SED, sodass der Kontakt abbricht. Erst 2004 knüpft man an die Tradition an, als eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeich-net wird. Von den Austauschvorhaben wurden jedoch nur wenige realisiert.

Im Juni 2016 allerdings gastiert die Berliner Tanz-Choreographin Sasha Waltz mit fünf Vorstellungen ihrer Tanzoper nach Henry Purcells "Dido & Aeneas" im Teatro Colón. Diese Produktion ist für Waltz im Hinblick auf das Flüchtlingsthema hochaktuell. Und im Colón trifft sie auch auf den damaligen deutschen Außenminister und kommenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der das Haus bei einem Abstecher von politischen Gesprächen besucht.

Und das Colón ist alles andere als ein Fremdkörper in der Stadt. So liegt nicht nur das argentinische Nationaltheater Teatro Cervantes ganz nah, sondern die Metropole soll auch im Ganzen mit 187 Bühnen - vom städtischen Opernhaus bis zum winzigsten Privattheater - über mehr Theatersäle verfügen als jede andere Stadt der Welt. Und zudem ist alles von Musik durchtränkt: Wie vielleicht nur noch Wagner zu Bayreuth, so gehört der allgegenwärtige Tango zu Buenos Aires.