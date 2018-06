Das gelte nicht für den «Tatort», der ein populäres und beliebtes Format sei, sondern eher «für all die anderen Serien, die es so drum herum gibt. Ich wünschte mir, dass auch mehr andere Themen erzählt werden: komödiantische Geschichten, Familiengeschichten», sagte Raacke der Deutschen Presse-Agentur.

Dem «Tatort», bei dem er 14 Jahre ermittelte, trauert er nicht hinterher: «Das waren wunderbare Jahre, die mir viel gebracht haben. Es war eine schöne Zeit - mit Aufs und Abs, die auch dazugehören.» Aber es sei ein klares Ende gewesen. «Jetzt geht es drum, andere Sachen zu machen. Hier und da drehe ich was, und jetzt spiele ich Theater, was mich freut.» Bei den Nibelungen-Festspielen, die am 15. Juli beginnen, schlüpft Raacke in die Rolle eines Society-Reporters, der eine Filmcrew mit Gerüchten aufmischt.

Auch das Drehbuchschreiben ist für ihn nach wie vor aktuell. «Ich bin gerade an einer Hörspielserie, die ich mit zwei Autoren zusammen entwickle.» Das Thema: Vor 20 Jahren kam bei einer Drogen-Razzia rund um ein Flüchtlingsheim in München ein Afrikaner ums Leben. «Rund um das Geschehen erzählen wir in 13 Folgen, wie sein Tod diesen Vorort und die Menschen in diesem Ort verändert.»

Service:

Das Stück «Gold». Der Film der Nibelungen» wird vom 15. bis 31. Juli 2016 an 16 Abenden (25. Juli spielfrei) aufgeführt. Tickets können über die Hotline 01805 - 337171 oder auf nibelungenfestspiele.de bestellt werden.