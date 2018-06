Als Filmproduzenten würde es zwischen ihnen zu Wettkämpfen kommen, erzählte Pitt dem Entertainment-Portal «Vulture.com». «Wir haben normalerweise denselben Geschmack und gleiche Interessen». So setzte sich Pitt mit seiner Firma Plan B beim Kauf der Drehrechte für die Filme «The Big Short» und «Law of the Jungle» unlängst gegen Clooney durch. «Fairnesshalber, er hat mich beim Ankauf von 'Argo' überboten», sagte Pitt über seinen Kollegen.

In «The Big Short» ist Pitt neben Christian Bale, Steve Carell und Ryan Gosling auch in einer Nebenrolle zu sehen. Die Buchvorlage des Wirtschaftsjournalisten Michael Lewis dreht sich um die US-Immobilienkrise von 2008. Lewis ist Mitproduzent, ebenso wie Pitt.

Beide haben schon einmal zusammengearbeitet. Pitt verfilmte 2011 Lewis' Buch «Die Kunst zu gewinnen - Moneyball». «The Big Short» kommt Anfang Januar in die deutschen Kinos.