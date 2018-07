New York (dpa) - Als Superheld «Dr. Strange» hat der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der Action-Film spielte am Wochenende bei seinem Debüt an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 85 Millionen Dollar (etwa 76 Millionen Euro) ein und setzte sich damit an die Spitze, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.