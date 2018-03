Hamburg (dpa) - Der Hausboot-Fan Gunter Gabriel wird auf See bestattet. Zuvor gibt es für den Musiker am 22. Juli - also genau einen Monat nach seinem Tod - in Hamburg eine Trauerfeier mit Familie und 120 geladenen Gästen, wie die Betreiber des digitalen Bestattungshauses Mymoria am Donnerstag mitteilten.

«Bloß keine pompöse Bestattung hatte er sich gewünscht», hieß es. Gabriel war wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag an den Folgen eines Treppensturzes gestorben. Er hatte auf einem Hausboot in Hamburg-Harburg gelebt.

Der Musiker hatte es vom Schlosser zum Star der deutschen Schlager- und Countryszene geschafft. Mit dem Song «Der letzte Wagen ist immer ein Kombi» hatte Gabriel sich schon 1995 direkt mit dem Tod auseinandergesetzt.

Mit Gitarre ließ er sich vor zehn Jahren in dem Sarg fotografieren, in dem er nun nach Angaben des Bestattungsunternehmens eingeäschert wurde. Bei Mymoria wurde eine digitale Kondolenzseite eingerichtet. Auch ein Memorial-Konzert sei geplant.