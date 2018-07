Insgesamt vergab das Gremium Auszeichnungen in mehr als einem halben Dutzend Kategorien, darunter postum an den früheren «FAZ»-Herausgeber Frank Schirrmacher für sein Lebenswerk. Mit Sonderpreisen wurden die Organisation «Reporter ohne Grenzen» und die Initiative «Hate Poetry» geehrt. «Redaktion des Jahres» ist das Team des Fußballmagazins «11 Freunde». Die undotierten Preise werden am 23. Februar in Berlin verliehen.

«Sie bleibt immer genau, erklärt sich, wenn sie etwas nicht beantworten kann, zeigt außergewöhnliches Einfühlungsvermögen im Umgang mit ihren Interviewpartnern», heißt es in der Begründung der 80-köpfigen Jury zum Preis für Atai. Zudem sei sie souverän im Umgang mit «Hassbloggern und Meinungsagenten».

Als überregionaler «Chefredakteur des Jahres» wird Kurt Kister («Süddeutsche Zeitung») ausgezeichnet, regional erhalten Stephan-Andreas Casdorff und Lorenz Maroldt («Tagesspiegel») die Preise. Für seine TV-Sendung «Neo Magazin» wird Jan Böhmermann in der Kategorie «Kultur/Unterhaltung» geehrt.